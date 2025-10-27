Мріяти та діяти: жінка з вищою освітою покинула прибуткову роботу заради сцени (фото)

30-річна китаянка Чжен Шуан'ї здобула освіту в престижному Пекінському університеті та працювала у фінансовій компанії. Однак з часом жінка зрозуміла, що хоче втілити давню мрію з раннього дитинства.

Чжен говорить, що відмовилася від свого життя у фінансовій сфері та розпочала нове життя як акторка, яка "цінує свободу понад усе", повідомляє South China Morning Post.

Вона розповіла, що була найкращою за результатами національного випускного тесту у своєму рідному місті Фудін. У результаті вона була зарахована до фінансової школи Пекінського університету, яка дозволяла їй обирати будь-яку спеціальність, що викликала її інтерес.

Після отримання ступеня з економіки Чжен здобула роботу у фінансовій компанії в Гонконзі. Хоча багато хто вважав це престижною посадою, жінка говорить, що добре оплачувана робота призвела до того, що вона пережила "найтемніший період у своєму житті".

Відео дня

Сама Чжен усвідомила свій інтерес до акторства у п’ятирічному віці, коли глибоко співпереживала жіночому персонажу з телевізійної драми. Вона зростала, відвідуючи уроки танців, але її мати відхилила рекомендацію вчителя, щоб вона навчалася як професійна танцівниця, вважаючи, що її вражаючі академічні успіхи мають бути пріоритетом.

Китаянка Чжен Шуан'ї перед початком кар'єри в кіно Фото: З відкритих джерел

Після зміни кар’єри Чжен зазнала значних змін у якості життя. Вона переїхала зі студії в центрі Пекіна до спільної кімнати на околиці, замінила таксі на метро для поїздок і рідко купувала брендовий одяг.

Вона висловила впевненість, кажучи, що "знає, чого хоче, і який може бути найгірший результат, але готова прокладати власний шлях, навіть якщо він сповнений болю та викликів". Чжен відмовлялася від прибуткової роботи та яскравого способу життя, але натомість здобула те, що вона називає "свободою життя".

Спочатку Чжен воліла применшувати своє освітнє минуле, побоюючись, що режисери з кастингу можуть вважати, ніби вона підходить лише для ролей розумних персонажів. Тепер вона змирилася зі своєю ідентичністю випускниці Пекінського університету, визнаючи, що це допомагає її впізнаваності та дає можливість проходити прослуховування.

Чжен Шуан'ї під час зйомок кіно Фото: The Paper

Чжен стала зіркою китайських соцмереж, маючи вже 260 тис. підписників на одній із соціальних платформ. Також вона зіграла другорядні ролі у кількох успішних драмах, зокрема Under the Skin 2 (2024) і The Burning River (2020).

Вона прагне створити репрезентативні роботи, які одного дня дозволять їй позбутися цього ярлика. Наразі акторка говорить, що планує продовжувати "мріяти та діяти" в кіно.

Раніше Фокус розповідав про те, як чоловік покинув роботу, щоб жити в джунглях. Чоловік вирощує овочі та виживає внаслідок дощової води в спробі "вирватися з матриці та повернутися до єднання з природою".

Згодом стало відомо, що чоловік із 5 дипломами відмовився від елітного життя і живе на вулиці. 32-річний Чжао Дянь із Китаю шокував громадськість, добровільно відмовившись від престижної освіти й успішної кар'єри заради життя на вулиці.