Чоловік із 5 дипломами відмовився від елітного життя і живе на вулиці (фото)

32-річний Чжао Дянь із Китаю шокував громадськість, добровільно відмовившись від престижної освіти й успішної кар'єри заради життя на вулиці.

Сьогодні чоловік виживає лише на 14 доларів США (576 гривень) на місяць, знаходячи радість у простих речах. Про це пише SCMP.

Чжао народився в Шанхаї (Китай), а в дитинстві переїхав до Нової Зеландії. Він отримав два ступені бакалавра і три магістерські дипломи в галузі фінансів, навчався і працював у Сіднеї, Нью-Йорку, Пекіні та Парижі. Однак престижна освіта і тиск з боку батьків стали для нього "кайданами".

Після багатьох років за кордоном Чжао страждав від самотності. У Парижі він працював на кухні китайського ресторану і знайшов щастя в простих обов'язках.

"Миття посуду може принести щастя, то навіщо чекати на ідеальну роботу?" — говорив він.

Для Чжао елітне походження і престижна освіта відчувалися як "кайдани" Фото: SCMP

У 2023 році він повернувся до Китаю й остаточно вирішив відмовитися від традиційного способу життя. Зараз він живе в місті Далі (провінція Юньнань), ночує на вулиці, харчується в безкоштовних вегетаріанських їдальнях та іноді приймає душ у хостелах.

Його розпорядок дня суворий: підйом о 7 ранку, сон о 9 вечора. Одяг — тільки із секонд-хенду, а головне багатство — електронна книга. Чжао веде книжкові клуби, займається онлайн-психологією і будує проєкти, щоб допомогти молодим людям знайти своє покликання.

При цьому у нього є 10-річна дочка від шлюбу в Нью-Йорку, з якою він підтримує зв'язок в інтернеті.

Реакція соцмереж

Незвичайне рішення Чжао викликало палкі суперечки:

"Він заліковує свої емоційні рани так, як йому здається правильним";

"Він занадто ідеалістичний і нехтує батьківськими обов'язками".

Сам Чжао переконаний, що мінімалізм зробив його по-справжньому щасливим, навіть якщо оточуючі вважають його вибір безвідповідальним.

