Мужчина с 5 дипломами отказался от элитной жизни и живет на улице (фото)

32-летний Чжао Дянь из Китая шокировал общественность, добровольно отказавшись от престижного образования и успешной карьеры ради жизни на улице.

Сегодня мужчина выживает всего на 14 долларов США (576 гривен) в месяц, находя радость в простых вещах. Об этом пишет SCMP.

Чжао родился в Шанхае (Китай), а в детстве переехал в Новую Зеландию. Он получил две степени бакалавра и три магистерских диплома в области финансов, учился и работал в Сиднее, Нью-Йорке, Пекине и Париже. Однако престижное образование и давление со стороны родителей стали для него "оковами".

После многих лет за границей Чжао страдал от одиночества. В Париже он работал на кухне китайского ресторана и нашел счастье в простых обязанностях.

"Мытье посуды может принести счастье, так зачем ждать идеальную работу?" — говорил он.

Для Чжао элитное происхождение и престижное образование ощущались как "оковы" Фото: SCMP

В 2023 году он вернулся в Китай и окончательно решил отказаться от традиционного образа жизни. Сейчас он живет в городе Дали (провинция Юньнань), ночует на улице, питается в бесплатных вегетарианских столовых и иногда принимает душ в хостелах.

Его распорядок дня строг: подъем в 7 утра, сон в 9 вечера. Одежда — только из секонд-хенда, а главное богатство — электронная книга. Чжао ведет книжные клубы, занимается онлайн-психологией и строит проекты, чтобы помочь молодым людям найти свое призвание.

При этом у него есть 10-летняя дочь от брака в Нью-Йорке, с которой он поддерживает связь в интернете.

Реакция соцсетей

Необычное решение Чжао вызвало жаркие споры:

"Он залечивает свои эмоциональные раны так, как ему кажется правильным";

"Он слишком идеалистичен и пренебрегает родительскими обязанностями".

Сам Чжао убежден, что минимализм сделал его по-настоящему счастливым, даже если окружающие считают его выбор безответственным.

