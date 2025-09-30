Мужчина накопил $440 тысяч, годами отказываясь от простых вещей: теперь он сожалеет

67-летний японец под псевдонимом Сузуки десятилетиями экономил на всем, от поездок до еды, но после смерти жены признался, что сожалеет о таком образе жизни.

Related video

К 60 годам Сузуки накопил более около 240 тысяч долларов США (9,8 млн гривен). Часть этих средств он инвестировал, увеличив капитал до 440 тысяч долларов (18,1 млн гривен). Об этом пишет SCMP.

67-летний житель Японии, известный под псевдонимом Сузуки, десятилетиями вел крайне бережливый образ жизни: не пользовался кондиционером, всегда выбирал самые дешевые маршруты и избегал ресторанов. Но после смерти жены мужчина признался, что теперь жалеет о своей чрезмерной экономии.

Родившийся в бедной семье, Сузуки начал работать еще в школе и с ранних лет откладывал каждую йену. Даже имея постоянную работу, он снимал дешевую квартиру далеко от офиса, готовил еду сам и приносил с собой ланч-боксы — чаще всего из ростков фасоли и курицы.

Чтобы сэкономить на электричестве, он почти не включал кондиционер, передвигался пешком или на велосипеде и никогда не позволял себе поесть в ресторане.

Подобные случаи экономии денег в Японии не редкость Фото: Shutterstock

Его жена, коллега по работе, знала о его привычках и принимала их. После рождения ребенка семья проводила время в парках, устраивая недорогие пикники. По признанию мужчины, он всегда выбирал самый бюджетный маршрут, даже если речь шла о семейных поездках.

К 60 годам Сузуки накопил более около 240 тысяч долларов США (9,8 млн гривен). Часть этих средств он инвестировал, увеличив капитал около 440 тысяч долларов (18,1 млн гривен).

Однако вскоре после выхода на пенсию его жене диагностировали тяжелую болезнь, и в 66 лет она скончалась.

"Я бы хотел, чтобы мы больше путешествовали и ходили в рестораны. Время не вернуть назад. Какой смысл в жизни, если остались только деньги?" — признался Сузуки.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл в лотерею, используя цифры с номерного знака автомобиля. Победитель сообщил, что в ближайшем будущем он планирует отремонтировать старый дом.

Также стало известно, что парень зашел в казино и сорвал почти 400 джекпотов за день. Мужчина выиграл более 1,82 млн долларов (почти 75 млн гривен), установив рекорд по числу победных комбинаций за сутки.