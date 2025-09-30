Чоловік накопичив $440 тисяч, роками відмовляючись від простих речей: тепер він шкодує

67-річний японець під псевдонімом Сузукі десятиліттями економив на всьому, від поїздок до їжі, але після смерті дружини зізнався, що шкодує про такий спосіб життя.

67-річний житель Японії, відомий під псевдонімом Сузукі, десятиліттями вів украй ощадливий спосіб життя: не користувався кондиціонером, завжди вибирав найдешевші маршрути та уникав ресторанів. Але після смерті дружини чоловік зізнався, що тепер шкодує про свою надмірну економію.

Народжений у бідній сім'ї, Сузукі почав працювати ще в школі і з ранніх років відкладав кожну єну. Навіть маючи постійну роботу, він винаймав дешеву квартиру далеко від офісу, готував їжу сам і приносив із собою ланч-бокси — найчастіше з паростків квасолі та курки.

Щоб заощадити на електриці, він майже не вмикав кондиціонера, пересувався пішки або велосипедом і ніколи не дозволяв собі поїсти в ресторані.

Подібні випадки економії грошей у Японії не рідкість Фото: Shutterstock

Його дружина, колега по роботі, знала про його звички і приймала їх. Після народження дитини сім'я проводила час у парках, влаштовуючи недорогі пікніки. За зізнанням чоловіка, він завжди обирав найбюджетніший маршрут, навіть якщо йшлося про сімейні поїздки.

До 60 років Сузукі накопичив понад близько 240 тисяч доларів США (9,8 млн гривень). Частину цих коштів він інвестував, збільшивши капітал близько 440 тисяч доларів (18,1 млн гривень).

Однак незабаром після виходу на пенсію його дружині діагностували важку хворобу, і в 66 років вона померла.

"Я б хотів, щоб ми більше подорожували та ходили в ресторани. Час не повернути назад. Який сенс у житті, якщо залишилися тільки гроші?" — зізнався Сузукі.

