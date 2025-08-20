Чоловік виграв у лотерею, використовуючи цифри з номерного знака автомобіля

Житель Мериленду (США) надихнувся номерним знаком чужого автомобіля і купив лотерейний білет Pick 5, який приніс йому приз у розмірі 200 000 доларів (приблизно 8,2 млн гривень).

Мешканець округу Сент-Меріс розповів посадовим особам лотереї Мериленду, що під час поїздки на роботу, яка пролягала за 70 миль (112 км), йому спала на думку ідея зіграти в лотерею. Про це пише UPI.

"Я їхав на роботу, зупинився на червоне світло в Шарлотт-Холі й помітив номерний знак на вантажівці — 19363", — розповів гравець.

Американець використовував ці номери для купівлі білетів на розіграші призів Pick 5 увечері 6 серпня і вдень 7 серпня.

Чоловік перевірив результати після розіграшу 7 серпня і згадав, що він уже десь бачив ці цифри.

Числа з чужого номерного знака принесли чоловікові приз у розмірі 200 000 доларів (приблизно 8,2 млн гривень).

"Я задихався. Я був такий щасливий. Я збираюся відремонтувати старий будинок", — сказав американець.

Переможець повідомив, що в найближчому майбутньому на нього чекає ще одна святкова покупка: "О, я куплю крабовий пиріг, щоб відсвяткувати перемогу".

