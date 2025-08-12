Хлопець зайшов у казино і зірвав майже 400 джекпотів за день: скільки він заробив

Гість казино в Тампі (США) за добу зірвав майже 400 джекпотів і виграв понад 1,82 млн доларів (майже 75 млн гривень), встановивши рекорд за кількістю переможних комбінацій за один день.

Керівництво казино зазначило, що така удача стала "одним із найвидатніших одноденних успіхів за всю історію роботи закладу". Про це пише USA Today.

В одному з найбільших казино країни Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa (штат Флорида, США) гість за добу зірвав майже 400 джекпотів і виграв понад 1,82 мільйона доларів (майже 75 млн гривень).

Згідно з пресрелізом від 5 серпня, чоловік, представлений як Махер О., випробував феноменальну удачу 25 липня, граючи на кількох ігрових автоматах. За 24 години він оформив 389 переможних комбінацій, що принесло йому $1 827 160,80 (майже 75 млн гривень).

Представники казино назвали це досягнення "однією з найбільш вражаючих одноденних серій в історії закладу".

Найбільші виграші Махера О:

Lock It Link — $170 678,18 (майже 708 тисяч гривень);

Panda Magic Dragon Link — $99 350 (приблизно 412 тисяч гривень);

Golden Century Dragon Link — близько $258 000 (приблизно 10 млн 706 тисяч гривень).

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa відоме своїми великими виплатами й вважається одним із найщасливіших місць для гравців у США.

