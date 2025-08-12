Парень зашел в казино и сорвал почти 400 джекпотов за день: сколько он заработал

Гость казино в Тампе (США) за сутки сорвал почти 400 джекпотов и выиграл более 1,82 млн долларов (почти 75 млн гривен), установив рекорд по числу победных комбинаций за один день.

Руководство казино отметило, что подобная удача стала "одним из самых выдающихся однодневных успехов за всю историю работы заведения". Об этом пишет USA Today.

В одном из крупнейших казино страны Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa (штат Флорида, США) гость за сутки сорвал почти 400 джекпотов и выиграл свыше 1,82 миллиона долларов (почти 75 млн гривен).

Согласно пресс-релизу от 5 августа, мужчина, представленный как Махер О., испытал феноменальную удачу 25 июля, играя на нескольких игровых автоматах. За 24 часа он оформил 389 победных комбинаций, что принесло ему $1 827 160,80 (почти 75 млн гривен).

Представители казино назвали это достижение "одной из самых впечатляющих однодневных серий в истории заведения".

Крупнейшие выигрыши Махера О:

Lock It Link — $170 678,18 (почти 708 тысяч гривен);

Panda Magic Dragon Link — $99 350 (примерно 412 тысяч гривен);

Golden Century Dragon Link — около $258 000 (примерно 10 млн 706 тысяч гривен).

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa известно своими крупными выплатами и считается одним из самых удачливых мест для игроков в США.

