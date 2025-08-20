Мужчина выиграл в лотерею, используя цифры с номерного знака автомобиля

Житель Мэриленда (США) вдохновился номерным знаком чужого автомобиля и купил лотерейный билет Pick 5, который принес ему приз в размере 200 000 долларов (примерно 8,2 млн гривен).

Related video

Житель округа Сент-Мэрис рассказал должностным лицам лотереи Мэриленда, что во время поездки на работу, которая пролегала в 70 миль (112 км), его осенила идея сыграть в лотерею. Об этом пишет UPI.

"Я ехал на работу, остановился на красный свет в Шарлотт-Холле и заметил номерной знак на грузовике — 19363", — рассказал игрок.

Американец использовал эти номера для покупки билетов на розыгрыши призов Pick 5 вечером 6 августа и днем 7 августа.

Мужчина проверил результаты после розыгрыша 7 августа и вспомнил, что он уже где-то видел эти цифры.

Иллюстративное фото Фото: pinterest.com

Числа с чужого номерного знака принесли мужчине приз в размере 200 000 долларов (примерно 8,2 млн гривен).

"Я задыхался. Я был так счастлив. Я собираюсь отремонтировать старый дом", — сказал американец.

Победитель сообщил, что в ближайшем будущем его ждет еще одна праздничная покупка: "О, я куплю крабовый пирог, чтобы отпраздновать победу".

Ранее Фокус сообщал, что вдова нашла спрятанные мужем $50 000 в теннисных мячах. Спустя 40 дней после похорон она решила начать уборку, и наткнулась на десятки старых теннисных мячей. Когда один из них странно зазвучал при перекатывании, она решила разрезать его.

Также стало известно, что парень зашел в казино и сорвал почти 400 джекпотов за день. Мужчина выиграл более 1,82 млн долларов (почти 75 млн гривен), установив рекорд по числу победных комбинаций за сутки.