Дом на воде: супруги живут и путешествуют на лодке уже 8 лет (фото)

36-летняя канадка Лия МакКензи и ее муж Кайл превратили 45-летний корабль в свой дом и путешествуют по миру вместе с питомцами.

Уже 8 лет супруги живут вдали от городской суеты, бороздя моря и океаны на борту старой парусной лодки. Их история недавно привлекла внимание пользователей популярного форума Reddit, когда Лия поделилась фотографиями путешествий в сабреддите r/WildHomes.

Пара посетила 22 страны и прошла более 30 000 морских миль, дважды пересекла Панамский канал и провела месяцы на островах Южной части Тихого океана. В их маршруте уже были Аляска, Вануату, Французская Полинезия и архипелаг Туамоту. В ближайших планах — Папуа-Новая Гвинея, Индонезия и Япония.

Изначально МакКензи и Кайл начали с 29-футовой (8,8 метра) лодки, но вскоре пересели на 44-футовый (13,4 метра) парусник Jubel. Они оборудовали судно солнечными панелями, литиевой батареей, опреснителем и индукционной плитой, что позволило почти полностью уйти в автономное плавание.

"Возможность избежать крысиных бегов и жить свободно показалась мне мечтой", — рассказала Лия.

Супруги оборудовали судно солнечными панелями, литиевой батареей, опреснителем и индукционной плитой Фото: Reddit

Жизнь в море приносит не только красивые закаты. Пара сталкивалась с ураганами, штормами и опасными ситуациями. Во время одного из плаваний они потеряли управление и несколько часов дрейфовали среди молний, ремонтируя рулевое управление.

Дополнительные трудности связаны с путешествием с тремя питомцами, ведь не все страны разрешают въезд с животными, а иногда правила и расходы оказываются серьезным препятствием.

Супруги отмечают, что у них есть все необходимое Фото: Reddit

Несмотря на трудности, пара не собирается возвращаться к привычной жизни.

"Да, это опасно, но плюсы для нас перевешивают минусы. Мы будем жить так, пока это не перестанет быть интересным или возможным", — говорит Маккензи.

Если же "море перестанет звать", супруги планируют купить маленькую моторную лодку и снова исследовать воды Тихоокеанского Северо-Запада.

