Дім на воді: подружжя живе і подорожує на човні вже 8 років (фото)

36-річна канадка Лія МакКензі та її чоловік Кайл перетворили 45-річний корабель на свій дім і подорожують світом разом із улюбленцями.

Уже 8 років подружжя живе далеко від міської метушні, борознячи моря й океани на борту старого парусного човна. Їхня історія нещодавно привернула увагу користувачів популярного форуму Reddit, коли Лія поділилася фотографіями подорожей у сабреддиті r/WildHomes.

Пара відвідала 22 країни і пройшла понад 30 000 морських миль, двічі перетнула Панамський канал і провела місяці на островах Південної частини Тихого океану. У їхньому маршруті вже були Аляска, Вануату, Французька Полінезія та архіпелаг Туамоту. У найближчих планах — Папуа-Нова Гвінея, Індонезія та Японія.

Спочатку МакКензі і Кайл почали з 29-футового (8,8 метра) човна, але незабаром пересіли на 44-футовий (13,4 метра) вітрильник Jubel. Вони обладнали судно сонячними панелями, літієвою батареєю, опріснювачем та індукційною плитою, що дало змогу майже повністю піти в автономне плавання.

"Можливість уникнути щурячих перегонів і жити вільно здалася мені мрією", — розповіла Лія.

Подружжя обладнало судно сонячними панелями, літієвою батареєю, опріснювачем та індукційною плитою Фото: Reddit

Життя в морі приносить не тільки красиві заходи сонця. Пара стикалася з ураганами, штормами та небезпечними ситуаціями. Під час одного з плавань вони втратили керування і кілька годин дрейфували серед блискавок, ремонтуючи рульове управління.

Додаткові труднощі пов'язані з подорожжю з трьома улюбленцями, адже не всі країни дозволяють в'їзд з тваринами, а іноді правила і витрати виявляються серйозною перешкодою.

Подружжя зазначає, що у них є все необхідне Фото: Reddit

Попри труднощі, пара не збирається повертатися до звичного життя.

"Так, це небезпечно, але плюси для нас переважують мінуси. Ми житимемо так, поки це не перестане бути цікавим або можливим", — каже Маккензі.

Якщо ж "море перестане кликати", подружжя планує купити маленький моторний човен і знову досліджувати води Тихоокеанського Північного Заходу.

