"Рай диявола": як живуть і працюють люди в найвіддаленішому місті світу (фото, відео)

Золото з Ла-Рінконади потрапляє у світові ланцюжки поставок, але його видобуток руйнує життя місцевих жителів.

Related video

Люди страждають від хвороб легенів, нервової системи та важких інфекцій, що призводять до паралічу і смерті. Про це пише The Sun.

Ла-Рінконада в перуанських Андах вважається найвисокогірнішим і найвіддаленішим містом планети. Це шахтарське селище, розташоване на висоті близько 16 000 футів (майже 5 км) над рівнем моря, відоме як "Рай Диявола". Але для місцевих жителів воно давно перетворилося на пекло, адже люди живуть у злиднях, вдихають отруйні випари ртуті та рідко доживають до 40 років.

За даними видання, у Ла-Рінконаді проживає близько 50 000 осіб. Середня тривалість життя становить лише 30-35 років. Місто потопає у смітті та бруді, питна вода надходить із льодовиків, забруднених ртуттю, яку використовують для очищення золота.

За даними видання, у Ла-Рінконаді проживає близько 50 000 осіб Фото: YouTube

Місцеві жителі страждають від хвороб легенів, нервової системи і важких інфекцій, що призводять до паралічу і смерті. Жінки працюють на відвалах, збираючи каміння з крихітними частинками золота, які потім продають на чорному ринку. За тиждень їм зазвичай вдається добути лише 1-2 грами.

Ситуація в місті ускладнюється виснаженням запасів золота. На тлі бідності та безвиході процвітають насильство, торгівля людьми й злочинність. Шахтарів розстрілюють у тунелях, молодих жінок продають у будинки розпусти, бійки і пияцтво давно стали буденністю.

Коли влада або поліція намагаються обмежити видобуток корисних копалин, шахтарі погрожують їм динамітом. Жінки часто змушені приєднуватися до подібних протестів, іноді вони це роблять під тиском чоловіків.

Шахтарі часто виходять на протести Фото: YouTube

За словами прокурора з екологічних злочинів Федеріко Чаваррі, забруднена ртуттю вода стікає в річки й озера, зокрема в озеро Тітікака — найбільше в Південній Америці. Це ставить під загрозу здоров'я тисяч людей, які живуть у сільськогосподарських районах, де воду використовують для поливу та утримання худоби. Уже 2012 року німецька організація Global Nature Fund визнала Тітікаку найвразливішим озером у світі.

Золото з Ла-Рінконади в минулому потрапляло в ланцюжки поставок великих ювелірних компаній і виробників електроніки. У 2018 році швейцарський завод відмовився від закупівель після звинувачень у зв'язках з організованою злочинністю.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина натрапила на діамант під час прогулянки. Сім'я Медісон з Оклахоми, яка святкувала день народження в державному парку "Кратер алмазів" в Арканзасі, виявила коричневий алмаз вагою 2,79 карата.

Також стало відомо, що мешканка Австралії змушена надягати шолом, щоб розвісити білизну у дворі. У відео, опублікованому в TikTok, дівчина показує, як розвішує мокрий одяг. Раптово з небес на неї стрімко пікірує птах і з силою врізається в шолом.