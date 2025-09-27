"Рай дьявола": как живут и работают люди в самом отдаленном городе мира (фото, видео)

Золото из Ла-Ринконады попадает в мировые цепочки поставок, но его добыча разрушает жизни местных жителей.

Люди страдают от болезней легких, нервной системы и тяжелых инфекций, приводящих к параличу и смерти. Об этом пишет The Sun.

Ла-Ринконада в перуанских Андах считается самым высокогорным и отдаленным городом планеты. Этот шахтерский поселок, расположенный на высоте около 16 000 футов (почти 5 км) над уровнем моря, известен как "Рай Дьявола". Но для местных жителей он давно превратился в ад, ведь люди живут в нищете, вдыхают ядовитые испарения ртути и редко доживают до 40 лет.

По данным издания, в Ла-Ринконаде проживает около 50 000 человек. Средняя продолжительность жизни составляет всего 30–35 лет. Город утопает в мусоре и грязи, питьевая вода поступает из ледников, загрязненных ртутью, которую используют для очистки золота.

По данным издания, в Ла-Ринконаде проживает около 50 000 человек Фото: YouTube

Местные жители страдают от болезней легких, нервной системы и тяжелых инфекций, приводящих к параличу и смерти. Женщины работают на отвалах, собирая камни с крошечными частицами золота, которые затем продают на черном рынке. За неделю им обычно удается добыть лишь 1–2 грамма.

Ситуация в городе усугубляется истощением запасов золота. На фоне бедности и безысходности процветают насилие, торговля людьми и преступность. Шахтеров расстреливают в туннелях, молодых женщин продают в публичные дома, драки и пьянство давно стали обыденностью.

Когда власти или полиция пытаются ограничить добычу полезных ископаемых, шахтеры угрожают им динамитом. Женщины часто вынуждены присоединяться к подобным протестам, иногда они это делают под давлением мужчин.

Шахтеры часто выходят на протесты Фото: YouTube

По словам прокурора по экологическим преступлениям Федерико Чаварри, загрязненная ртутью вода стекает в реки и озера, в том числе в озеро Титикака — крупнейшее в Южной Америке. Это ставит под угрозу здоровье тысяч людей, живущих в сельскохозяйственных районах, где вода используется для полива и содержания скота. Уже в 2012 году немецкая организация Global Nature Fund признала Титикаку самым уязвимым озером в мире.

Золото из Ла-Ринконады в прошлом попадало в цепочки поставок крупных ювелирных компаний и производителей электроники. В 2018 году швейцарский завод отказался от закупок после обвинений в связях с организованной преступностью.

