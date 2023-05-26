Сучасний Тарзан: чоловік покинув роботу, щоб жити в джунглях (фото, відео)

Роберт Бретон кинув нудну роботу й збудував будинок на дереві. Чоловік вирощує овочі та виживає за рахунок дощової води в спробі "вирватися з матриці та повернутися до єднання з природою".

Related video

35-річний Роберт Бретон родом із Каліфорнії (США) переїхав на Гаваї та збудував будинок на дереві голими руками. Чоловік живе в лісі та називає себе Тарзаном. Про це пише Daily Star.

Американець кинув роботу, щоб жити в будинку на дереві в джунглях, щоб "вирватися з матриці та знайти зв'язок із природою". Про це він розповідає у своїх роликах у TikTok і YouTube.

Бретон вирощує власні овочі та фрукти й живе виключно за рахунок дощової води, яку він збирає з даху у великий резервуар об'ємом 300 галонів, де вона фільтрується та прямує в крани в будинку.

У 2020 році чоловік залишив роботу у своєму рідному штаті й переїхав на Гаваї, де купив ділянку землі за 29 850 доларів. Потім протягом двох років він збудував свій власний двоповерховий будинок. Він оснащений раковиною, мініхолодильником, полицями, футоном і горищем, де розташоване спальне місце.

Будинок оснащений раковиною, мініхолодильником, полицями та футоном Фото: колаж Фокус

Бретон використовує дві сонячні батареї, встановлені зовні будинку, щоб забезпечити електрикою всю свою техніку, включаючи телефон, ноутбук і телевізор.

Американець також побудував на ділянці теплицю та прибудову. У теплиці він вирощує власні фрукти й овочі, включаючи стручкову квасолю, броколі, буряк, салат і моркву. Це означає, що йому дуже рідко доводиться робити годинну прогулянку до найближчого міста за продуктами й іншими добавками.

Бретон заробляє на заснованій ним компанії з виробництва добавок, а також на своїх облікових записах у соціальних мережах, які зібрали велику аудиторію.

Раніше Фокус писав, що на Гаваях рибалка зумів відбитися від акули, яка сприйняла човен за тюленя. Атака була настільки блискавичною, що чоловікові здалося, ніби в нього врізалося інше судно.

Також повідомлялося, що жінка вижила після подвійного нападу найотруйнішої істоти у світі.