Мужчина нашел клад с помощью карты XIX века: его находка поражает (видео)

Британский поклонник истории Крис Гледхилл направился в графство Оксфордшир, чтобы разгадать загадку двух странных точек на старой карте. Отметки на карте привели мужчину в неожиданное место и к необычному открытию.

Мистер Гледхилл говорит, что ему пришлось отправиться в сельскую местность и проходить между коттеджей с камышовыми крышами XIV-XV века. Свое путешествие мужчина показал в видео в TikTok.

Британец говорит, что заметил интересную отметку на карте Ordnance Survey 1850-х годов и был заинтригован поисками. Его заинтересовали две точки, обозначенные как "Spring" и "Physic Well"

"Я люблю смотреть на старые карты. На них обозначено столько интересных исторических вещей, которых нет на современных Google или Apple Maps", — говорит Крис.

После домов путешественник оказался на тропе, после чего решил точку "Physic Well". Он объяснил, что слово"physic" в древнеанглийском означает "лекарство" или "целебное".

"Это — древние языческие священные места, которым обычно около 2000 лет или даже больше. Сегодня их трудно найти, но на старых картах они еще обозначены", — рассказывает британец.

Пробираясь сквозь лес, Крис в конце концов наткнулся на место — естественный водоем с каменной отделкой, созданной человеком. Там он заметил что-то вроде "ванны", а вода поступала из какого-то подземного источника, поэтому "оно никогда не пересыхало".

Крис Глэдхилл во время своих походов ищет исторические локации Фото: Соцсети

После того как он бросил монету в качестве "подношения", Крис продолжил путь к месту "Spring". Когда он добрался до этой точки, то признал, что был "поражен" увиденным.

"Я ожидал увидеть просто еще одну дыру в земле, но это не очень впечатлило. Это место просто невероятное... там, позади, — это старый колодец, откуда когда-то била вода. Справа есть лестница, которая ведет вниз — к тому, что когда-то было бассейном с родниковой водой", — отметил Крис, показывая на небольшой участок среди большого каменного углубления.

Крис также был удивлен камнем на поверхности, в котором была выдолблена чашеобразная форма со сливами по бокам. Мужчина не знает, что именно могло здесь быть, но предполагает, что из-за присутствующей влаги, там могла быть ванна с целебными или лечебными водами.

"В течение более 2000 лет люди спускались по этой лестнице, чтобы купаться в священных водах источника — возможно, надеясь на исцеление или плодовитость", — заключает британец.

Реакция соцсетей

В комментариях ряд пользователей спрашивали автора ролика о возможности восстановления этой локации. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Интересно, что нужно, чтобы эти источники когда-то заработали";

"Может, камень использовали для стирки одежды или что-то подобное?";

"Вау, это так интересно! Если убрать грязь, как думаешь, источник снова потечет?";

"Таких необычных локаций во всей Британии довольно много!";

"Сколько бывал в Оксфордшире, то никогда о таком даже не догадывался".

