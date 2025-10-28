Чоловік знайшов скарб за допомогою мапи ХІХ сторіччя: його знахідка вражає (відео)

Британський шанувальник історії Кріс Ґледгілл попрямував до графства Оксфордширу, аби розгадати загадку двох дивних точок на старій мапі. Відмітки на карті привели чоловіка в неочікуване місце та до незвичного відкриття.

Містер Ґледгілл каже, що йому довелося вирушити в сільську місцевість та проходити поміж котеджів з очеретяними дахами XIV–XV століття. Свою подорож чоловіка показав у відео в TikTok.

Британець каже, що помітив цікаву позначку на карті Ordnance Survey 1850-х років і був заінтригований пошуками. Його зацікавили дві точки, позначені як "Spring" і "Physic Well"

"Я люблю дивитися на старі карти. На них позначено стільки цікавих історичних речей, яких немає на сучасних Google чи Apple Maps", — каже Кріс.

Після будинків мандрівник опинився на стежці, після чого вирішив точку "Physic Well". Він пояснив, що слово "physic" у давньоанглійській означає "ліки" або "цілюще".

"Це — стародавні язичницькі священні місця, яким зазвичай близько 2000 років або навіть більше. Сьогодні їх важко знайти, але на старих картах вони ще позначені", — розповідає британець.

Пробираючись крізь ліс, Кріс зрештою натрапив на місце — природну водойму з кам’яною обробкою, створеною людиною. Там він помітив щось на кшталт "ванни", а вода надходила з якогось підземного джерела, тому "воно ніколи не пересихало".

Кріс Ґледгілл під час своїх походів шукає історичні локації Фото: Соцмережі

Після того як він кинув монету як "підношення", Кріс продовжив шлях до місця "Spring". Коли він дістався цієї точки, то визнав, що був "вражений" побаченим.

"Я очікував побачити просто ще одну діру в землі, але це не дуже вразило. Це місце просто неймовірне… там, позаду, — це старий колодязь, звідки колись била вода. Праворуч є сходи, які ведуть униз — до того, що колись було басейном із джерельною водою", — зазначив Кріс, показуючи на невелику ділянку серед великого кам’яного заглиблення.

Кріс також був здивований каменем на поверхні, у якому було видовбано чашоподібну форму зі зливами з боків. Чоловік не знає, що саме могло тут бути, але припускає, що через присутню вологу, там могла бути ванна з цілющими чи лікувальними водами.

"Протягом понад 2000 років люди спускалися цими сходами, щоб купатися у священних водах джерела — можливо, сподіваючись на зцілення або плодючість", — підсумовує британець.

Реакція соцмереж

У коментарях низка користувачів питали автора ролика про можливість відновлення цієї локації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Цікаво, що потрібно, щоб ці джерела колись запрацювали";

"Може, камінь використовували для прання одягу чи щось подібне?";

"Вау, це так цікаво! Якщо прибрати бруд, як думаєш, джерело знову потече?";

"Таких незвичних локацій в усій Британії доволі багато!";

"Скільки бував в Оксфордширі, то ніколи про таке навіть не здогадувався".

Раніше Фокус розповідав про загадкову мапу 16 сторіччя. У 1929 році німецький науковець розпочав дослідження історичних документів у бібліотеці палацу Топкапи в Стамбулі, де і знайшов незвичний артефакт.

Згодом стало відомо, що аборигени з Північної Америки могли створити зоряну карту. Але досі між вченими точаться суперечки про те, чи була це справді карта зоряного неба.