Похороны отца обернулись шоком: незнакомцы рассказали правду, которую тот скрывал всю жизнь

Одна женщина проводила похороны своего отца, когда на прощание пришли ранее неизвестные ей люди. Они рассказали дочери покойного о тайне, которая вызвала оживленную дискуссию в Интернете.

Женщина говорит, что сначала не поверила услышанному, так когда ей начала приводить доказательства, то вся семья была раздавлена от горькой правды. Об этом дочь покойного рассказала в своей заметке в Reddit.

Американка рассказывает, что ее отец ушел из жизни в 62 года, и он казался обычным человеком — примерным мужчиной и заботливым папой, который прожил 40 лет в браке с ее мамой. Но во время прощальной церемонии в зал вошла женщина с двумя подростками.

С первой же минуты стало понятно, что они здесь не случайно. А когда незнакомка подошла к героине истории после завершения службы, то дальше она услышала сначала фантастические вещи.

"Нам надо поговорить. Я Дениз. Я была с твоим отцом пятнадцать лет". Сначала я подумала, что это какая-то очень неудачная шутка. Но потом она начала доставать доказательства", — вспоминает американка.

Среди всего она увидела десятки фото с дней рождения, Рождественских праздников и отпусков, на которых был ее отец. На снимках он обнимал других детей, смеялся и выглядел счастливым.

Покойный жил и имел две семьи, которые не знали друг о друге Фото: Unsplash

"Она сказала, что мой папа рассказывал ей, будто моя мама умерла много лет назад. Все это время он жил двойной жизнью — он ездил к ней "в командировку" на выходные, а потом — жил с нами. И об этом никто не знал за все эти годы", — написала автор поста.

Когда она сообщила это матери, то от услышанного она "полностью сломалась". Женщина вспоминает, что лицо мамы будто рассыпалось на глазах, ведь буквально недавно они праздновали 40-летие брака.

"Мы все пытаемся справиться с этим двойным горем. Мы потеряли не только отца, но и образ, в который верили. Теперь даже воспоминания кажутся неправдой", — призналась американка в конце сообщения.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей поддержали женщину. Также пользователи отмечали, что это "худший вид потери" и не понимаю мотивации покойного. Больше всего одобрения от пользователей получили такие реплики:

"Двойная жизнь — двойное горе. Вы скучаете по человеку и одновременно по иллюзии, которую он создал";

"Мне кажется, что стоит обратиться к терапии, чтобы пережить этот тройной удар — смерть, предательство и крах идеала";

"Я даже не могу представить, как это — узнать такое прямо на похоронах. И как он вообще умудрился вести две жизни 15 лет?";

"Это просто не передать словами. Горе, потеря, обман, чувство опустошения. Нет слов";

"Я не хочу наговаривать, но просто наверняка промолчу от прочитанного. Желаю Вам, вашей маме и своим родственникам спокойствия и терпения".

