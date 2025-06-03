Женщина ходила на все похороны в городе, чтобы познакомиться с мужчиной: у нее получилось (фото)
В Бразилии женщина в течение полутора лет регулярно посещала похороны незнакомых людей, чтобы привлечь внимание гробовщика, в которого влюбилась с первого взгляда.
Об этом пишет издание What's The Jam.
Необычная история любви произошла в бразильском муниципалитете Пиньялзинью. Даниэла Синьйор влюбилась в работника похоронного бюро Аполло Скариота, увидев его во время церемонии прощания со знакомым.
Хотела привлечь внимание
В течение полутора лет бразильянка регулярно посещала все похороны, организованные бюро, надеясь, что гробовщик наконец-то обратит на нее внимание.
"В Пиньялзинью живет около трех тысяч человек, и все семьи так или иначе знакомы, поэтому никого не удивляло, что я так часто появляюсь на кладбище", — объяснила Синьйор свою стратегию.
Лишь летом 2024 года ей удалось познакомиться и пообщаться с потенциальным избранником. Девушка призналась ему о своем необычном плане лишь после начала отношений.
"Он не знал обо всем этом. Призналась, только когда мы начали встречаться", — рассказала Синьор. По ее словам, мужчина был шокирован, ведь сосредотачивался только на работе. "Он сказал: "Подожди, как я раньше тебя не замечал?".
Пара поженилась
В мае молодая пара поженилась, устроив свадьбу, которая удивила всех гостей. Жених и невеста приехали на церемонию на катафалке похоронного бюро Скариота с романтической надписью на заднем стекле: "Пока смерть не разлучит нас".
"Катафалк тоже стал частью нашего романа и именно поэтому служил свадебной машиной", — объяснила пара свое необычное решение.
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