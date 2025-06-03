Жінка ходила на всі похорони у місті, щоб познайомитися з чоловіком: в неї вийшло (фото)

У Бразилії жінка протягом півтора року регулярно відвідувала похорони незнайомих людей, щоб привернути увагу трунаря, в якого закохалася з першого погляду.

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Про це пише видання What's The Jam.

Незвичайна історія кохання сталася в бразильському муніципалітеті Піньялзінью. Даніела Сіньйор закохалася в працівника похоронного бюро Аполло Скаріота, побачивши його під час церемонії прощання зі знайомим.

Хотіла привернути увагу

Протягом півтора року бразилійка регулярно відвідувала всі похорони, організовані бюро, сподіваючись, що трунар нарешті зверне на неї увагу.

"У Піньялзінью мешкає близько трьох тисяч людей, і всі сім'ї так чи інакше знайомі, тож нікого не дивувало, що я так часто з'являюся на кладовищі", — пояснила Сіньйор свою стратегію.

Протягом півтора року бразилійка регулярно відвідувала всі похорони Фото: Apollo Scariot

Лише влітку 2024 року їй вдалося познайомитися і поспілкуватися з потенційним обранцем. Дівчина зізналася йому про свій незвичайний план лише після початку стосунків.

"Він не знав про все це. Зізналась, тільки коли ми почали зустрічатися", — розповіла Сіньйор. За її словами, чоловік був шокований, адже зосереджувався тільки на роботі. "Він сказав: "Почекай, як я раніше тебе не помічав?".

Пара одружилася

У травні молода пара одружилася, влаштувавши весілля, яке здивувало всіх гостей. Наречений і наречена приїхали на церемонію на катафалку похоронного бюро Скаріота з романтичним написом на задньому склі: "Поки смерть не розлучить нас".

Молодята щасливі разом Фото: Apollo Scariot

"Катафалк теж став частиною нашого роману і саме тому слугував весільною машиною", — пояснила пара своє незвичайне рішення.

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