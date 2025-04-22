Пара одружилася через тиждень після знайомства: це дивовижно, як склалась їхня доля (фото)

Карлос Паділья та Анджела Гомез з Флориди (США) зважилися на шлюб лише через тиждень після початку стосунків у 2018 році. Сьогодні вони виховують двох синів і доводять, що миттєві рішення іноді бувають найкращими.

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Про це пише видання Whats The Jam.

"Коли вперше зустрілись, між нами одразу виникла природна гармонія. Хоч ми офіційно зустрічалися лише тиждень перед обговоренням шлюбу, я не боялася. Глибоко всередині знала, що саме тут маю бути", — розповідає Анджела, яка прилетіла до Карлоса в Техас після знайомства у Snapchat.

Спонтанне рішення

Карлос, який тоді був військовослужбовцем, згадує їхнє спонтанне рішення: "Через два дні після її від'їзду я напівжартома написав: "Нам треба одружитися". Вона, на мій подив, погодилася".

Через місяць пара побралася в суді без пишної церемонії. Родичі з обох сторін були шоковані, але згодом прийняли їхній вибір. "Ми не повзли, ми бігли через життя", — посміхається Карлос, пояснюючи їхній шлях.

Карлос Паділья та Анджела Гомез Фото: Carlos Padilla

Невдовзі після одруження Анджела дізналася про вагітність. Зараз подружжя виховує шестирічного Джейса та однорічного Тая.

"Якби хтось сказав мені років тому, що я вийду заміж за хлопця, в якого була закохана ще в середній школі, всього після тижня стосунків, я б не повірила. Але життя має дивовижну властивість повертати потрібних людей у твоє життя в ідеальний момент", — зізнається американка.

Ключ до успіху

За словами Карлоса, ключем до успіху стала комунікація: "Це не завжди квіти й веселка. Перші три роки ви вчитеся співіснувати. Якщо обоє прагнете до розвитку, ви ростимете разом, а не окремо".

Карлос Паділья та Анджела Гомез Фото: Carlos Padilla

"Наша історія була нетиповою, але тепер, через сім років, коли у нас вже є двоє дітей, я впевнено можу сказати, що цей ризик був найкращим рішенням у моєму житті", — підсумовує Анджела.

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