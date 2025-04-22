Пара поженилась через неделю после знакомства: это удивительно, как сложилась их судьба (фото)

Карлос Падилья и Анджела Гомез из Флориды (США) решились на брак лишь через неделю после начала отношений в 2018 году. Сегодня они воспитывают двух сыновей и доказывают, что мгновенные решения иногда бывают лучшими.

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Об этом пишет издание Whats The Jam.

"Когда впервые встретились, между нами сразу возникла естественная гармония. Хотя мы официально встречались всего неделю перед обсуждением брака, я не боялась. Глубоко внутри знала, что именно здесь должна быть", — рассказывает Анджела, которая прилетела к Карлосу в Техас после знакомства в Snapchat.

Спонтанное решение

Карлос, который тогда был военнослужащим, вспоминает их спонтанное решение: "Через два дня после ее отъезда я полушутя написал: "Нам надо пожениться". Она, к моему удивлению, согласилась".

Через месяц пара обручилась в суде без пышной церемонии. Родственники с обеих сторон были шокированы, но впоследствии приняли их выбор. "Мы не ползли, мы бежали через жизнь", — улыбается Карлос, объясняя их путь.

Карлос Падилья и Анджела Гомез Фото: Carlos Padilla

Вскоре после бракосочетания Анджела узнала о беременности. Сейчас супруги воспитывают шестилетнего Джейса и годовалого Тая.

"Если бы кто-то сказал мне лет назад, что я выйду замуж за парня, в которого была влюблена еще в средней школе, всего после недели отношений, я бы не поверила. Но жизнь имеет удивительное свойство возвращать нужных людей в твою жизнь в идеальный момент", — признается американка.

Ключ к успеху

По словам Карлоса, ключом к успеху стала коммуникация: "Это не всегда цветы и радуга. Первые три года вы учитесь сосуществовать. Если оба стремитесь к развитию, вы будете расти вместе, а не по отдельности".

Карлос Падилья и Анджела Гомез Фото: Carlos Padilla

"Наша история была нетипичной, но теперь, спустя семь лет, когда у нас уже есть двое детей, я уверенно могу сказать, что этот риск был лучшим решением в моей жизни", — резюмирует Анджела.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летней Лили, которая, прожив в отношениях с Максом восемь лет, неожиданно узнала правду о его настоящем возрасте — и эта новость потрясла ее до глубины души. Своей непростой историей она поделилась на одном из форумов социальной сети Reddit, посвященных личным отношениям.

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