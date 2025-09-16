Начал кашлять: парень после автокатастрофы неожиданно ожил на собственных похоронах

19-летний парень Бхау Лачке из Индии стал жертвой автокатастрофы, в результате которой получил многочисленные тяжелые травмы и был признан врачами мертвым. Однако на собственных похоронах он шокировал присутствующих тем, что начал двигаться и кашлять.

После автокатастрофы парня срочно доставили в частную больницу для оказания медицинской помощи, пишет SCMP.

Врачи после нескольких неудачных попыток реанимирования сообщили семье, что парень находится в состоянии "смерти мозга" и "почти не имеет шансов на выживание".

Сломленные этой новостью, родственники начали готовиться к похоронам.

Однако, когда церемония уже должна была начаться, тело Лачке внезапно показало признаки жизни: сначала легкими движениями, а затем несколькими кашлями.

После этого близкие срочно отвезли его в больницу для дальнейшего лечения.

Сейчас Лачке остается в больнице в тяжелом состоянии, дыша с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Семья Лачке обвинила больницу в неправильном диагнозе и введении их в заблуждение, что вызвало у них огромный эмоциональный стресс.

Руководство частной больницы предположило, что семья могла неправильно понять сложную медицинскую терминологию, поскольку термин "смерть мозга" означает необратимую потерю функций мозга, но не обязательно — клиническую смерть.

"Пациент находился в критическом состоянии, и мы сообщили о его состоянии семье. О смерти не сообщалось", — пояснил представитель больницы, добавив, что они сотрудничают с официальным расследованием этого дела.

Журналисты отметили, что пока неизвестно, планирует ли семья подавать в суд.

"Мы думали, что потеряли его, но это похоже на чудо. Мы просто хотим, чтобы он выздоровел", — отметил один из родственников Лачке.

