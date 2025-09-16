Почав кашляти: хлопець після автокатастрофи несподівано ожив на власних похоронах

19-річний хлопець Бхау Лачке з Індії став жертвою автокатастрофи, внаслідок якої отримав численні важкі травми та був визнаний лікарями мертвим. Проте на власних похоронах він шокував присутніх тим, що почав рухатися та кашляти.

Після автокатастрофи хлопця терміново доставили до приватної лікарні для надання медичної допомоги, пише SCMP.

Лікарі після кількох невдалих спроб реанімування повідомили родині, що хлопець перебуває в стані "смерті мозку" і "майже не має шансів на виживання".

Зламані цією новиною, родичі почали готуватися до похорону.

Проте, коли церемонія вже мала розпочатися, тіло Лачке раптово показало ознаки життя: спочатку легкими рухами, а потім кількома кашлями.

Після цього близькі терміново відвезли його до лікарні для подальшого лікування.

Наразі Лачке залишається в лікарні у важкому стані, дихаючи за допомогою апарату штучної вентиляції легенів.

Родина Лачке звинуватила лікарню в неправильному діагнозі та введенні їх в оману, що спричинило їм величезний емоційний стрес.

Керівництво приватної лікарні припустило, що родина могла неправильно зрозуміти складну медичну термінологію, оскільки термін "смерть мозку" означає незворотну втрату функцій мозку, але не обов'язково — клінічну смерть.

"Пацієнт перебував у критичному стані, і ми повідомили про його стан родині. Про смерть не повідомлялося", — пояснив представник лікарні, додавши, що вони співпрацюють з офіційним розслідуванням цієї справи.

Журналісти зазначили, що наразі невідомо, чи планує родина подавати до суду.

"Ми думали, що втратили його, але це схоже на диво. Ми просто хочемо, щоб він одужав", — зазначив один із родичів Лачке.

