"Викликав шок": 90-річний чоловік несподівано ожив у морзі після офіційної смерті

90-річний чоловік, якого офіційно оголосили мертвим, через кілька годин перебування у морзі несподівано ожив, шокувавши цим родину та лікарів.

Сталось все у муніципалітеті Палмейра-дус-Індіос у Бразилії, пише Mirror.

Пацієнт 1 вересня був доставлений до лікарні для лікування, проте вранці наступного дня у нього зупинилось серце та дихання.

Після низки невдалих спроб реанімації літній чоловік залишався без свідомості, після чого був оголошений мертвим у відділенні швидкої допомоги.

Проте після того, як пацієнта відвезли до моргу, з'ясувалося, що "труп" виявляє ознаки життя.

Близькі прибули до лікарні близько 6 ранку, щоб попрощатися з чоловіком, але один з родичів помітив, що "тіло" їхнього родича ще дихало.

Після цього було проведено обстеження, яке підтвердило, що пацієнт, якого вважали померлим, дійсно дихав і мав пульс.

Після виписки з моргу чоловік був знову госпіталізований до відділення невідкладної допомоги, де він залишався без свідомості та ще через кілька годин все ж таки помер.

"Цей рідкісний випадок викликав шок у всій лікарні та місцевій громаді, викликавши питання про те, як це могло статися", — йдеться у матеріалі.

Керівництво лікарні пояснило, що "у догляді за пацієнтом не було виявлено технічних, медичних або сестринських помилок" і що всі протоколи були дотримані.

Журналісти зазначили, що в медицині існує визначений термін для подібних випадків — ефект Лазаря або "авторесусцитація", що означає спонтанне відновлення кровообігу після припинення серцево-легеневої реанімації. Більшість пацієнтів, які переживають цей феномен, не живуть довго після короткочасного відновлення кровотоку.

