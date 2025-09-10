На очах у туристів: пасажир круїзного лайнера стрибнув за борт, щоб не платити (фото)

Чоловік із Пуерто-Ріко опинився в центрі гучного скандалу після того, як спробував втекти від боргів, зістрибнувши з борту круїзного лайнера Royal Caribbean.

Інцидент стався минулими вихідними недалеко від порту Сан-Хуан. Про це пише CBS News.

За даними федеральної влади, Джей Гонсалес-Діас сів на судно Rhapsody of the Seas 31 серпня. Круїз повертався з Барбадосу, і 9 вересня, під час перевірки Митно-прикордонної служби США близько 9:15 ранку за місцевим часом, чоловік несподівано стрибнув за борт.

На допомогу йому прийшов випадковий чоловік на гідроциклі, який підібрав втікача і доставив його на берег. Камери відеоспостереження зафіксували момент втечі. Пізніше співробітники правоохоронних органів знайшли Гонсалеса-Діаса біля будівлі Капітолію Пуерто-Ріко. При ньому було 14 600 доларів (602 тисячі гривень) готівкою, два телефони і п'ять посвідчень особи.

Слідство з'ясувало, що він зареєструвався на лайнер під ім'ям Джеремі Діас, проте в суді заявив, що це ім'я належить його братові, який перебуває у федеральному центрі ув'язнення. Представники Royal Caribbean повідомили, що чоловік заборгував компанії понад 16 700 (688 тисяч гривень) доларів, майже вся сума була витрачена на азартні ігри в казино на борту.

Згідно з обвинувальним актом, Гонсалесу-Діасу висунуто обвинувачення у спробі ухилення від сплати податків під час в'їзду до США. Тепер йому загрожує штраф до 250 000 доларів (10,3 млн гривень), тюремне ув'язнення строком до п'яти років або обидва покарання.

Наразі невідомо, чи найняв він адвоката.

