Без зарплати, але з видом на океан: люди в захваті від незвичайної роботи на райському острові

Літня пара, Малкольм і Робін, розмістила незвичайне оголошення про пошук помічників. Вони запрошують охочих пожити в них безкоштовно в обмін на кілька годин роботи на день.

На острові Грейт-Баррієр у Новій Зеландії проживає лише близько 1000 осіб. Про це пише Daily Star.

Острів вирізняється відокремленою атмосферою і природною красою. До пляжу можна дійти пішки всього за п'ять хвилин. Тут доступні піші маршрути, сноркелінг, дайвінг, серфінг і прогулянки узбережжям.

В обов'язки входять: догляд за садом і підрізування дерев, збір дров, допомога в будівельних проєктах, годування курей.

За це гості отримують житло, доступ до спільної кухні, душу та туалету. Робочий день становить лише близько трьох годин.

Малкольм і Робін живуть автономно: самі виробляють електрику і підтримують господарство. Інтернет на острові є, а тим, хто має навички будівельника або різноробочого, доступна можливість додаткового заробітку.

Люди, які вже побували у пари, поділилися позитивними враженнями:

"Місце дуже приємне, з пишним садом. Я допомагав із пранням і годуванням качок — це був чудовий досвід";

"Ми відчували себе бажаними гостями. Вид на океан за сніданком був приголомшливим";

"Робота була різноманітною і нескладною. У сонячні дні ми займалися садом, у дощові — прибиранням".

Пропозиція привертає увагу тому, що для багатьох це шанс пожити на одному з найвіддаленіших островів світу, насолодитися природою і відпочити від міської метушні.

