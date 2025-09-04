Без зарплаты, но с видом на океан: люди в восторге от необычной работы на райском острове

Пожилая пара, Малкольм и Робин, разместила необычное объявление о поиске помощников. Они приглашают желающих пожить у них бесплатно в обмен на несколько часов работы в день.

На острове Грейт-Барриер в Новой Зеландии проживает всего около 1000 человек. Об этом пишет Daily Star.

Остров отличается уединенной атмосферой и природной красотой. До пляжа можно дойти пешком всего за пять минут. Здесь доступны пешие маршруты, сноркелинг, дайвинг, серфинг и прогулки по побережью.

В обязанности входят: уход за садом и подрезка деревьев, сбор дров, помощь в строительных проектах, кормление кур.

За это гости получают жилье, доступ к общей кухне, душу и туалету. Рабочий день составляет всего около трех часов.

До пляжа можно дойти пешком всего за пять минут Фото: Workaway

Малкольм и Робин живут автономно: сами вырабатывают электричество и поддерживают хозяйство. Интернет на острове есть, а тем, кто обладает навыками строителя или разнорабочего, доступна возможность дополнительного заработка.

Люди, уже побывавшие у пары, поделились положительными впечатлениями:

"Место очень приятное, с пышным садом. Я помогал со стиркой и кормлением уток — это был замечательный опыт";

"Мы чувствовали себя желанными гостями. Вид на океан за завтраком был потрясающим";

"Работа была разнообразной и несложной. В солнечные дни мы занимались садом, в дождливые — уборкой".

Предложение привлекает внимание потому, что для многих это шанс пожить на одном из самых отдаленных островов мира, насладиться природой и отдохнуть от городской суеты.

