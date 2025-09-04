Без зарплаты, но с видом на океан: люди в восторге от необычной работы на райском острове
Пожилая пара, Малкольм и Робин, разместила необычное объявление о поиске помощников. Они приглашают желающих пожить у них бесплатно в обмен на несколько часов работы в день.
На острове Грейт-Барриер в Новой Зеландии проживает всего около 1000 человек. Об этом пишет Daily Star.
Остров отличается уединенной атмосферой и природной красотой. До пляжа можно дойти пешком всего за пять минут. Здесь доступны пешие маршруты, сноркелинг, дайвинг, серфинг и прогулки по побережью.
В обязанности входят: уход за садом и подрезка деревьев, сбор дров, помощь в строительных проектах, кормление кур.
За это гости получают жилье, доступ к общей кухне, душу и туалету. Рабочий день составляет всего около трех часов.
Малкольм и Робин живут автономно: сами вырабатывают электричество и поддерживают хозяйство. Интернет на острове есть, а тем, кто обладает навыками строителя или разнорабочего, доступна возможность дополнительного заработка.
Люди, уже побывавшие у пары, поделились положительными впечатлениями:
- "Место очень приятное, с пышным садом. Я помогал со стиркой и кормлением уток — это был замечательный опыт";
- "Мы чувствовали себя желанными гостями. Вид на океан за завтраком был потрясающим";
- "Работа была разнообразной и несложной. В солнечные дни мы занимались садом, в дождливые — уборкой".
Предложение привлекает внимание потому, что для многих это шанс пожить на одном из самых отдаленных островов мира, насладиться природой и отдохнуть от городской суеты.
