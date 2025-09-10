На глазах у туристов: пассажир круизного лайнера прыгнул за борт, чтобы не платить (фото)

Мужчина из Пуэрто-Рико оказался в центре громкого скандала после того, как попытался сбежать от долгов, спрыгнув с борта круизного лайнера Royal Caribbean.

Инцидент произошел в минувшие выходные недалеко от порта Сан-Хуан. Об этом пишет CBS News.

По данным федеральных властей, Джей Гонсалес-Диас сел на судно Rhapsody of the Seas 31 августа. Круиз возвращался с Барбадоса, и 9 сентября, во время проверки Таможенно-пограничной службы США около 9:15 утра по местному времени, мужчина неожиданно прыгнул за борт.

На помощь ему пришел случайный мужчина на гидроцикле, который подобрал беглеца и доставил его на берег. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент побега. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли Гонсалеса-Диаса у здания Капитолия Пуэрто-Рико. При нем было 14 600 долларов (602 тысячи гривен) наличными, два телефона и пять удостоверений личности.

На помощь ему пришел случайный мужчина на гидроцикле, который подобрал беглеца и доставил его на берег Фото: CBS News

Следствие выяснило, что он зарегистрировался на лайнер под именем Джереми Диас, однако в суде заявил, что это имя принадлежит его брату, находящемуся в федеральном центре заключения. Представители Royal Caribbean сообщили, что мужчина задолжал компании более 16 700 (688 тысяч гривен) долларов, почти вся сумма была потрачена на азартные игры в казино на борту.

Согласно обвинительному акту, Гонсалесу-Диасу предъявлено обвинение в попытке уклонения от уплаты налогов при въезде в США. Теперь ему грозит штраф до 250 000 долларов (10,3 млн гривен), тюремное заключение сроком до пяти лет или оба наказания.

В настоящее время неизвестно, нанял ли он адвоката.

