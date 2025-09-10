Дідусь натрапив на таємничий корабель-привид під час риболовлі з онуком (відео)

Нещодавно житель Флориди (США) під час риболовлі зі своїм онуком натрапив на затонуле судно. Томас Петерсон вважає, що йому може бути близько 150 років.

Житель Флориди виявив на мілководді дерев'яні балки і залишки фіолетового скла. Про це пише FOX News.

Американець Томас Петерсон, який сам себе називає "селюком із Флориди", розповів телеканалу, що нещодавно знайшов судно, яке, можливо, використовували для контрабанди рому в XIX столітті.

Чоловік виявив останки корабля в Аріпеку, невеликому населеному пункті приблизно за 50 миль на північ від Тампи. Уламки були знайдені під час відливу.

"Я дивлюся вниз і бачу, що на човні щось зелене... схоже на ворсистий килим. Хлопці, вони говорили, що це причал. А я кажу, ні, це не причал, це човен. Здорово, що я знайшов історичний предмет", — додав він.

Уламки були знайдені під час відливу Фото: FOX News

На знімках видно дерев'яні балки й дошки, ледь помітні на мулистих мілинах Аріпеки. На мілководді також було видно довгі паралельні бруси, що вказують на присутність човна або корабля.

"Я рибалю там уже 10 років разом з онуком. Там хлопчик зловив свого першого великого окуня. Ми не очікували нічого подібного", — розповів Петерсон виданню.

Американець вважає, що затонуле судно могло використовуватися для контрабанди алкогольних напоїв. На місці події він виявив пурпурний осколок скла, який міг бути залишком пляшки з-під спиртного.

Петерсон також вважає, що судно було побудовано ще до епохи сухого закону, коли торгівля ромом процвітала, тому походження судна поки залишається загадкою.

Видання зазначає, що місцеві археологи оглядають корабель, щоб встановити його походження, після чого його передадуть у відання штату Флорида. Згідно зі статтею 267.14 Закону Флориди, археологічні пам'ятки охороняються з метою "суспільного блага", і розкопки на них можуть проводитися тільки кваліфікованими археологами, антропологами та істориками.

