Дедушка наткнулся на таинственный корабль-призрак во время рыбалки с внуком (видео)

Недавно житель Флориды (США) во время рыбалки со своим внуком наткнулся на затонувшее судно. Томас Петерсон полагает, что ему может быть около 150 лет.

Житель Флориды обнаружил на мелководье деревянные балки и остатки фиолетового стекла. Об этом пишет FOX News.

Американец Томас Петерсон, который сам себя называет "деревенщиной из Флориды", рассказал телеканалу, что недавно нашел судно, которое, возможно, использовалось для контрабанды рома в XIX веке.

Мужчина обнаружил останки корабля в Арипеке, небольшом населенном пункте примерно в 50 милях к северу от Тампы. Обломки были найдены во время отлива.

"Я смотрю вниз и вижу, что на лодке что-то зеленое… похоже на ворсистый ковер. Ребята, они говорили, что это причал. А я говорю, нет, это не причал, это лодка. Здорово, что я нашел исторический предмет", — добавил он.

Обломки были найдены во время отлива Фото: FOX News

На снимках видны деревянные балки и доски, едва различимые на илистых отмелях Арипеки. На мелководье также были видны длинные параллельные брусья, указывающие на присутствие лодки или корабля.

"Я рыбачу там уже 10 лет вместе с внуком. Там мальчик поймал своего первого крупного окуня. Мы не ожидали ничего подобного", — рассказал Петерсон изданию.

Американец полагает, что затонувшее судно могло использоваться для контрабанды алкогольных напитков. На месте происшествия он обнаружил пурпурный осколок стекла, который мог быть остатком бутылки из-под спиртного.

Петерсон также полагает, что судно было построено еще до эпохи сухого закона, когда торговля ромом процветала, поэтому происхождение судна пока остается загадкой.

Издание отмечает, что местные археологи осматривают корабль, чтобы установить его происхождение, после чего он будет передан в ведение штата Флорида. Согласно статье 267.14 Закона Флориды, археологические памятники охраняются в целях "общественного блага", и раскопки на них могут проводиться только квалифицированными археологами, антропологами и историками.

