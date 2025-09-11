"Вызвал шок": 90-летний мужчина неожиданно ожил в морге после официальной смерти

90-летний мужчина, которого официально объявили мертвым, через несколько часов пребывания в морге неожиданно ожил, шокировав этим семью и врачей.

Произошло все в муниципалитете Палмейра-дус-Индиос в Бразилии, пишет Mirror.

Пациент 1 сентября был доставлен в больницу для лечения, однако утром следующего дня у него остановилось сердце и дыхание.

После ряда неудачных попыток реанимации пожилой мужчина оставался без сознания, после чего был объявлен мертвым в отделении скорой помощи.

Однако после того, как пациента отвезли в морг, выяснилось, что "труп" проявляет признаки жизни.

Близкие прибыли в больницу около 6 утра, чтобы попрощаться с мужчиной, но один из родственников заметил, что "тело" их родственника еще дышало.

После этого было проведено обследование, которое подтвердило, что пациент, которого считали умершим, действительно дышал и имел пульс.

После выписки из морга мужчина был снова госпитализирован в отделение неотложной помощи, где он оставался без сознания и еще через несколько часов все же умер.

"Этот редкий случай вызвал шок во всей больнице и местной общине, вызвав вопросы о том, как это могло произойти", — говорится в материале.

Руководство больницы объяснило, что "в уходе за пациентом не было выявлено технических, медицинских или сестринских ошибок" и что все протоколы были соблюдены.

Журналисты отметили, что в медицине существует определенный термин для подобных случаев — эффект Лазаря или "авторесусцитация", что означает спонтанное восстановление кровообращения после прекращения сердечно-легочной реанимации. Большинство пациентов, переживающих этот феномен, не живут долго после кратковременного восстановления кровотока.

