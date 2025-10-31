Сейчас не 21 век: теория "украденного времени" утверждает, что 300 лет истории были выдуманы

Иногда теория заговора звучит настолько абсурдно, что даже вызывает любопытство. Именно так произошло с гипотезой "фантомного времени", утверждающей, что человечество на самом деле живет не в 2025 году, а в 18 веке.

Эта идея появилась в 1991 году благодаря немецкому историку Гериберту Иллигу. Он заявил, что события, происходившие между 614 и 911 годами нашей эры, — просто фикция. Об этом вспоминает издание Lad Bible.

Согласно его гипотезе, император Священной Римской империи Оттон III, папа Сильвестр II и византийский император Константин VII якобы "сфальсифицировали" почти 300 лет истории, чтобы приблизить наступление 1000 года н. э. — символически важной даты для христианского мира.

По версии Иллига, именно это "похищение времени" привело к тому, что человечество живет на 300 лет дальше, чем должно. Иными словами, сейчас был бы не 2025, а примерно 1728 год.

Сторонники теории утверждают, что вымышленные века включают множество известных событий — от вторжений викингов до правления Карла Великого. Однако историки считают это крайне маловероятным: во многих странах тех времен велись подробные записи, а глобальные несоответствия в хронологии легко бы заметили.

Кроме того, несостыковки в самой теории очевидны: Константин VII умер в 959 году, когда другим фигурантам "заговора" было от силы по 13 лет, а Оттон III вообще родился спустя десятилетия после предполагаемого "вмешательства".

Темные века действительно оставили историкам немало загадок, а пробелы в документации породили множество мифов — от легенд о короле Артуре до споров о происхождении некоторых династий. Именно эти пробелы и вдохновили Иллига на его гипотезу.

Однако, как отмечают ученые, ни археологические находки, ни астрономические данные не подтверждают идею о "потерянных трех столетиях".

Издание отмечает, что к счастью (или к сожалению для любителей теорий заговора), люди действительно живут в XXI веке.

