Зараз не 21 століття: теорія "вкраденого часу" стверджує, що 300 років історії були вигадані

Іноді теорія змови звучить настільки абсурдно, що навіть викликає цікавість. Саме так сталося з гіпотезою "фантомного часу", яка стверджує, що людство насправді живе не у 2025 році, а у 18 столітті.

Ця ідея з'явилася 1991 року завдяки німецькому історику Геріберту Іллігу. Він заявив, що події, які відбувалися між 614 і 911 роками нашої ери, — просто фікція. Про це згадує видання Lad Bible.

Згідно з його гіпотезою, імператор Священної Римської імперії Оттон III, папа Сильвестр II й візантійський імператор Костянтин VII нібито "сфальсифікували" майже 300 років історії, щоб наблизити настання 1000 року н. е. — символічно важливої дати для християнського світу.

За версією Ілліга, саме це "викрадення часу" призвело до того, що людство живе на 300 років далі, ніж повинно. Іншими словами, зараз був би не 2025, а приблизно 1728 рік.

Відео дня

Прихильники теорії стверджують, що вигадані століття включають безліч відомих подій — від вторгнень вікінгів до правління Карла Великого. Однак історики вважають це вкрай малоймовірним: у багатьох країнах тих часів велися докладні записи, а глобальні невідповідності в хронології легко б помітили.

Німецький історик Гериберт Ілліг Фото: YouTube

Крім того, нестиковки в самій теорії очевидні: Костянтин VII помер 959 року, коли іншим фігурантам "змови" було щонайбільше по 13 років, а Оттон III узагалі народився за десятиліття після ймовірного "втручання".

Темні віки справді залишили історикам чимало загадок, а прогалини в документації породили безліч міфів — від легенд про короля Артура до суперечок про походження деяких династій. Саме ці прогалини й надихнули Ілліга на його гіпотезу.

Однак, як зазначають науковці, ані археологічні знахідки, ані астрономічні дані не підтверджують ідею про "втрачені три століття".

Видання зазначає, що на щастя (чи на жаль для любителів теорій змови), люди дійсно живуть у XXI столітті.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що чотири відомі екстрасенси зробили однакове лякаюче передбачення на кінець 2025 року. Вони "зійшлися" на думці, що людству варто готуватися до нового глобального конфлікту.