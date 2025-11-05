Женщина зарабатывает тысячи долларов в день, просто показывая руки: в чем секрет (фото)
35-летняя Авиша Тевани из Нью-Йорка, США, сотрудничает с известными мировыми брендами и зарабатывает до 3000 долларов в день, демонстрируя лишь свои руки. Однако за внешней легкостью такой работы стоит строгая дисциплина и множество ограничений.
Авиша начала карьеру модели рук в 2020 году. До этого она работала стилистом-фрилансером, но все изменилось, когда она помогала родственнице на фотосессии для свадебных колец. Снимки попали к агенту, и уже через пару недель девушка подписала контракт. Об этом пишет Daily Star.
С тех пор женщина сотрудничает с известными брендами, включая Dior, Chanel, Pepsi, Starbucks, Absolut Vodka, Kylie Cosmetics и другие. Сейчас она зарабатывает до 3000 долларов (126 тысяч гривен) в день, но с каждым годом спрос на ее услуги только растет.
"После подписания первого контракта все пошло снежным комом. Теперь я работаю сразу с несколькими агентствами — у каждого своя специализация: руки, ноги, шея, уши", — рассказывает американка.
Чтобы сохранить безупречный вид своих рук, Авише пришлось отказаться от привычных занятий. Она больше не ездит на велосипеде, ведь в прошлом уже ломала локоть и запястье. Также перестала заниматься боксом.
"Я не могу рисковать руками. Даже во время тренировок надеваю перчатки для пауэрлифтинга, чтобы не было мозолей", — отметила модель.
Теперь американка моет посуду только в перчатках и избегает любых травмоопасных ситуаций. Подготовка к фотосессии включает маникюр по индивидуальным требованиям клиента, а в обычной жизни она предельно осторожна, ведь любое повреждение может стоить дорогостоящего контракта.
По словам Авиши, работа модели рук требует не только красоты, но и выносливости. Съемки могут длиться от двух до двенадцати часов, а в команде может быть до 35 человек.
"Многие думают, что это просто "держать вещи". Но это очень сложно. Нужно проявлять креативность, показать продукт, сделать бренд привлекательным и при этом держать руку идеально", — говорит она
Иногда у клиента есть всего один экземпляр продукта, например помада или ювелирное изделие, поэтому ошибка недопустима.
"На съемке для Chanel к Дню святого Валентина я держала голубя — на все ушло два дня, а маникюр пришлось переделывать трижды", — вспоминает модель.
Авиша отмечает, что индустрия моды становится более разнообразной и инклюзивной.
"Быть человеком со средним тоном кожи сейчас очень выгодно. Клиенты ищут неоднозначные образы — благодаря этому у меня стало больше работы. Я благодарна за это", — добавила она.
