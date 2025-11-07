Золото разрешили оставить: мужчина копал бассейн и наткнулся на клад у себя в саду

Во Франции мужчина случайно обнаружил в своем дворе клад общей стоимостью около 700 тысяч евро. Власти разрешили ему оставить находку.

Житель французского города Невиль-сюр-Сон, расположенного неподалеку от Лиона, стал героем по-настоящему необычной истории. Об этом пишет France 24.

В мае этого года мужчина решил обустроить во дворе своего дома бассейн и начал рыть котлован, но работа внезапно превратилась в невероятное открытие. Под слоем земли он наткнулся на пакеты, внутри которых оказались золотые слитки и монеты. Общая стоимость составила около 700 тысяч евро (примерно 34 млн гривен)

По данным местной прессы, находка включала пять золотых слитков и множество монет, предположительно чеканенных в разные периоды. Мужчина, проявив добросовестность, сразу уведомил о находке местные власти и Региональное управление по делам культуры (DRAC). После проверки было установлено, что золото не имеет археологической ценности, а потому официально разрешено оставить его владельцу участка.

Проведенное расследование показало, что ценный металл был переплавлен около 15–20 лет назад на одном из аффинажных заводов. Полиция подтвердила, что золото было приобретено законным путем, однако происхождение клада остается загадкой. Бывший владелец участка, возможно, сам спрятал сокровище, но теперь эту тайну уже не раскрыть, ведь мужчина давно умер.

