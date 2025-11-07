Золото дозволили залишити: чоловік копав басейн і натрапив на скарб у себе в саду

У Франції чоловік випадково виявив у своєму дворі скарб загальною вартістю близько 700 тисяч євро. Влада дозволила йому залишити знахідку.

Житель французького міста Невіль-сюр-Сон, розташованого неподалік від Ліона, став героєм по-справжньому незвичайної історії. Про це пише France 24.

У травні цього року чоловік вирішив облаштувати у дворі свого будинку басейн і почав рити котлован, але робота раптово перетворилася на неймовірне відкриття. Під шаром землі він натрапив на пакети, всередині яких виявилися золоті злитки і монети. Загальна вартість склала близько 700 тисяч євро (приблизно 34 млн гривень)

За даними місцевої преси, знахідка містила п'ять золотих злитків і безліч монет, імовірно, карбованих у різні періоди. Чоловік, проявивши сумлінність, відразу повідомив про знахідку місцеву владу і Регіональне управління у справах культури (DRAC). Після перевірки було встановлено, що золото не має археологічної цінності, а тому офіційно дозволено залишити його власнику ділянки.

Проведене розслідування засвідчило, що цінний метал було переплавлено близько 15-20 років тому на одному з афінажних заводів. Поліція підтвердила, що золото було придбано законним шляхом, проте походження скарбу залишається загадкою. Колишній власник ділянки, можливо, сам сховав скарб, але тепер цю таємницю вже не розкрити, адже чоловік давно помер.

