Ожил во время собственных похорон: семья успела объявить о смерти в соцсетях

70-летний житель города Индор (Индия) Маханлал Ваид, которого семья считала умершим, начал дышать во время подготовки к собственным похоронам. Его близкие уже сообщили о смерти в социальных сетях и собирались провести обряд прощания.

Как сообщает Daily Mail, мужчина ранее пережил кровоизлияние в мозг и был госпитализирован, где ему сделали операцию. Его состояние ухудшалось, поэтому пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После отключения от аппарата Ваид перестал дышать, и семья решила, что он умер. Тело доставили домой для прощания.

Через полчаса после этого мужчина снова начал подавать признаки жизни. По словам его сына, произошедшее стало настоящим шоком для всей семьи. Родственники подтвердили, что сейчас Ваид находится дома и постепенно выздоравливает.

"Мы молимся за скорейшее выздоровление моего отца", — отметил сын в своем обновленном посте в социальных сетях.

Это уже не первый подобный случай в Индии. В прошлом году в штате Раджастан 45-летнего Рохиташа Кумара, которого готовили к кремации, признали живым за несколько минут до начала обряда.

Кумар, который был немым и глухим, находился в приюте для сирот и попал в больницу из-за болезни. После ухудшения состояния медики объявили его мертвым, не проведя вскрытия. Тело хранили в морге около трех часов, пока работники не заметили слабое дыхание.

Полиция города Джунджуну сообщила, что тогда главного врача и трех медиков отстранили от работы по подозрению в халатности. Пациент, однако, впоследствии умер во время лечения в реанимации.

Как сообщал Фокус, 67-летний Павитран из индийского штата Карнатака неожиданно открыл глаза и ожил буквально за несколько часов до собственных похорон. Перед тем врачи объявили его мертвым, подтвердив, что не могут ему больше ничем помочь.

Фокус также писал, что в Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена в больнице мертвой.