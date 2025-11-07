Ожив під час власного похорону: родина встигла оголосити про смерть у соцмережах

70-річний мешканець міста Індор (Індія) Маханлал Ваїд, якого родина вважала померлим, почав дихати під час підготовки до власного похорону. Його близькі вже повідомили про смерть у соціальних мережах і збиралися провести обряд прощання.

Як повідомляє Daily Mail, чоловік раніше пережив крововилив у мозок і був госпіталізований, де йому зробили операцію. Його стан погіршувався, тому пацієнта під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Після відключення від апарату Ваїд перестав дихати, і родина вирішила, що він помер. Тіло доставили додому для прощання.

Через пів години після цього чоловік знову почав подавати ознаки життя. За словами його сина, подія стала справжнім шоком для всієї родини. Родичі підтвердили, що зараз Ваїд перебуває вдома й поступово одужує.

"Ми молимося за швидке одужання мого батька", — зазначив син у своєму оновленому дописі в соціальних мережах.

Відео дня

Це вже не перший подібний випадок в Індії. Минулого року у штаті Раджастан 45-річного Рохіташа Кумара, якого готували до кремації, визнали живим за кілька хвилин до початку обряду.

Кумар, який був німим і глухим, перебував у притулку для сиріт і потрапив до лікарні через хворобу. Після погіршення стану медики оголосили його мертвим, не провівши розтину. Тіло зберігали в морзі приблизно три години, поки працівники не помітили слабке дихання.

Поліція міста Джунджуну повідомила, що тоді головного лікаря та трьох медиків відсторонили від роботи через підозру в недбалості. Пацієнт, однак, згодом помер під час лікування в реанімації.

Як повідомляв Фокус, 67-річний Павітран з індійського штату Карнатака несподівано розплющив очі й ожив буквально за кілька годин до власного похорону. Перед тим лікарі оголосили його мертвим, підтвердивши, що не можуть йому більше нічим допомогти.

Фокус також писав, що в Еквадорі під час власних похоронів ожила 76-річна жінка, яка була оголошена в лікарні мертвою.