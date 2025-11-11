Кемпинг семьи в лесу обернулся приключением: гостем оказался не тот, кого ждали (фото)

Одна американская семья отправилась на спокойный отдых на природу. Но впоследствии это неожиданно превратилось в забавное приключение, к которому был причастен один "неожиданный гость".

Оказалось, что это не кто иной, как очень общительная кошка. Фотографии с ее появлением обнародовала пользовательница в Reddit.

На фото видно ее мужа, сидящего в раскладном кресле возле палатки, а на нем устроилась пушистая трехцветная кошка. Она вела себя так, как будто давно знала эту семью и просто решила отдохнуть с ними.

"Мы сидели у костра, когда вдруг что-то прыгнуло мне на колени. Я испугалась, потому что подумала, что это енот. Мой муж только смеялся и сказал: "Ну, технически это тоже животное", — вспоминает женщина.

Но это было только начало. Следующей ночью, когда пошел дождь, она проснулась от странного ощущения и увидела ту самую кошку, которая спокойно лежала у них в кровати внутри палатки, будто это ее законное место.

Кошка составила компанию семье во время кемпинга

"Я проснулась среди ночи и увидела, что она удобно устроилась рядом со мной, прячась от дождя. Было смешно и немного странно — но она вела себя так спокойно, что мы просто позволили ей остаться", — рассказала автор.

Семья дала найденышу кличку Эмбер и даже серьезно подумала забрать ее домой, ведь животное было удивительно ласковым и охотно проводило с ними время. Однако впоследствии выяснилось, что кошка — не бездомная.

"Мы узнали от владельцев территории, что ее настоящее имя — Лайона, и она просто местная жительница, которая любит приходить к отдыхающим. Мы искренне наслаждались временем, которое она провела с нами. Она вела себя, будто мы ее давние друзья", — пояснила женщина."

Кошка даже успела поселиться в палатке Фото: Reddit

Реакция пользователей.

Пользователи Reddit были в восторге от очаровательной кошки-гостиницы. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Она просто была доброй хозяйкой, которая пришла проверить, все ли вам нравится".

"Это просто местная "приветственная команда" — приходит убедиться, что все счастливы, а потом свободно бродит дальше, куда хочет";

"Милая киса, составила вам компанию";

"Надо своего котика брать тоже с собой во время кемпинга. Спасибо за идею".

