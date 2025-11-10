Мальчик хотел взять кота из приюта, но животное само выбрало хозяина (видео)

Один мальчик решил выбрать себе котика из приюта и хотел взять одного из пушистых на руки. Рыжий четвероногий оказался более прытким, чем его товарищи и бросился в объятия малого.

Момент объятий котика и мальчика стал популярным в сети и нашел отклик среди пользователей, как это видно на опубликованном ролике в Reddit.

На кадрах можно увидеть, как мальчик открывает клетку с пушистыми, чтобы выбрать кого-то себе из пушистых. Однако один из них, рыжий кот, довольно быстро прыгнул на героя истории.

Между мальчиком и котом сразу возникла химия и взаимопонимание. Малый держал четвероногого на руках, а тот старался удержаться на руках мальчика.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. По предположению пользователей, эта история произошла в США в конце мая прошлого года.

Реакция сети

Юзеры очень одобрительного откликнулись на увиденные кадры взаимодействия между мальчиком и котиком. Наибольшей поддержки получили следующие реплики:

"Это — прекрасное видео";

"Коллеги рыжего не успели, надеюсь, что у них тоже будет семья";

"Момент получился замечательным";

"Красивый кот и замечательный малыш".

