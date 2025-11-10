Хлопчик хотів взяти кота з притулку, але тварина сама обрала господаря (відео)
Один хлопчик вирішив обрати собі котика з притулку та хотів взяти одного з пухнастим на руки. Рудий чотирилапий виявився пруткішим за своїх товаришів і кинувся в обійми малого.
Момент обіймів котика та хлопчика став популярним у мережі та знайшов відгук серед користувачів, як це видно на опублікованому ролику в Reddit.
На кадрах можна побачити, як хлопчик відкриває клітку з пухнастими, аби обрати когось собі з пухнастих. Однак один з них, рудий кіт, доволі швидко стрибнув на героя історії.
Між хлопчиком і котом відразу виникла хімія та порозуміння. Малий тримав чотирилапого на руках, а той старався утриматися на руках хлопчика.
Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. За припущенням користувачів, ця історія сталася в США наприкінці травня минулого року.
Реакція мережі
Юзери дуже схвального відгукнулися на побачені кадри взаємодії між хлопчиком і котиком. Найбільшої підтримки отримали такі репліки:
- "Це — прекрасне відео";
- "Колеги рудого не встигли, сподіваюся, що в них теж буде родина";
- "Момент вийшов чудовим";
- "Гарний кіт і чудовий малий".
Раніше Фокус розповідав про те, як кіт не пробачив господарці, що залишила його вдома. За час відсутності господині пухнастий встиг образитися на власницю, а його реакція її подрузі стала вірусною.
Згодом стало відомо, як кіт викликав сміх у мережі через переїзд. Рудий кіт Дейв став зіркою соцмереж після того, як продемонстрував своїй власниці, 23-річній Аліссі Хафф зі США, мовчазний протест проти переїзду у новий будинок.