Внезапное богатство: покупатель склада обнаружил $7,5 млн и сделал неожиданный выбор (видео)

Иногда участие в "охоте за сокровищами" может обернуться по-настоящему невероятной находкой. Так, покупатель заброшенного складского помещения в США, отдавший за него всего 500 долларов, обнаружил в старом сейфе 7,5 миллиона долларов наличными.

Продажу провел известный аукционист и звезда реалити-шоу "Войны за хранилища" Дэн Дотсон. Об этой истории вспоминает издание Lad Bible.

Сам мужчина узнал об этом случае на благотворительном мероприятии, когда к нему подошла женщина и рассказала историю знакомого, купившего у него тот самый склад.

Когда новый владелец вызвал специалистов, чтобы вскрыть сейф, они обнаружили, что он не пуст. Внутри лежали аккуратно сложенные пачки наличных. Общая сумма составила 7,5 миллиона долларов (примерно 314 млн гривен).

Однако радость длилась недолго. Спустя короткое время мужчине позвонил адвокат, представлявший интересы прежнего владельца склада. Он предложил "договориться по-хорошему": сначала он предложил 600 тысяч долларов (примерно 25 млн гривен) за возврат денег, затем удвоил сумму до 1,2 миллиона (примерно 50 млн гривен). В итоге покупатель согласился, предпочтя спокойствие внезапному богатству.

Відео дня

Супруга аукциониста, Лора Дотсон, призналась, что сама бы поступила так же.

"Мне кажется, эти деньги не были бы чистыми. Я бы взяла 1,2 миллиона и радовалась", — сказала американка.

Найденные 7,5 миллиона долларов в сумке Фото: YouTube

История вызвала бурную реакцию в сети. Одни пользователи уверены, что нашли бы способ оставить деньги себе, другие считают, что риск слишком велик.

"Если бы они меня нашли, я бы быстро все вернул", — написал один комментатор.

Ранее Фокус сообщал о самых сенсационных находках с металлоискателем. Именно случайно найденные предметы старины с обычным металлоискателем делать людей невероятно богатыми.

Также стало известно, что пожилой мужчина случайно наткнулся на древние монеты. Находка, сделанная с помощью металлоискателя, будет продана на аукционе.