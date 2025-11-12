Раптове багатство: покупець складу знайшов $7,5 млн і зробив несподіваний вибір (відео)

Іноді участь у "полюванні за скарбами" може обернутися по-справжньому неймовірною знахідкою. Так, покупець занедбаного складського приміщення у США, який віддав за нього всього 500 доларів, виявив у старому сейфі 7,5 мільйона доларів готівкою.

Продаж провів відомий аукціоніст і зірка реаліті-шоу "Війни за сховища" Ден Дотсон. Про цю історію згадує видання Lad Bible.

Сам чоловік дізнався про цей випадок на благодійному заході, коли до нього підійшла жінка і розповіла історію знайомого, який купив у нього той самий склад.

Коли новий власник викликав фахівців, щоб розкрити сейф, вони виявили, що він не порожній. Усередині лежали акуратно складені пачки готівки. Загальна сума становила 7,5 мільйона доларів (приблизно 314 млн гривень).

Однак радість тривала недовго. Через короткий час чоловікові зателефонував адвокат, який представляв інтереси колишнього власника складу. Він запропонував "домовитися по-хорошому": спочатку він запропонував 600 тисяч доларів (приблизно 25 млн гривень) за повернення грошей, потім подвоїв суму до 1,2 мільйона (приблизно 50 млн гривень). Зрештою покупець погодився, віддавши перевагу спокою перед раптовим багатством.

Дружина аукціоніста, Лора Дотсон, зізналася, що сама б вчинила так само.

"Мені здається, ці гроші не були б чистими. Я б взяла 1,2 мільйона і раділа", — сказала американка.

Знайдені 7,5 мільйона доларів у сумці Фото: YouTube

Історія викликала бурхливу реакцію в мережі. Одні користувачі впевнені, що знайшли б спосіб залишити гроші собі, інші вважають, що ризик занадто великий.

"Якби вони мене знайшли, я б швидко все повернув", — написав один коментатор.

