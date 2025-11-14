Только прямо и вперед: как выглядит самая длинная в мире прямая дорога без единого поворота (видео)

В сердце аравийской пустыни Руб-Аль-Хали лежит дорога, которая никогда не слышала слово "поворот". Благодаря этому, саудовская автотрасса Highway 10 получила рекорд как самая длинная прямая дорога в мире.

Она протянулась на 240 километров так ровно, что водитель может проехать полторы сотни миль и ни разу не пошевелить рулем, сообщает The Mirror.

Сначала путь проложили специально для короля Фахда — просто стрелой через пустыню. Теперь — это обычная автомагистраль, которой может воспользоваться каждый желающий собственного автотранспорта.

Сам путь проехать ее можно всего за два часа: никаких виражей, никаких подъемов или спусков — абсолютная геометрия.

Однако местная полиция постоянно напоминает: такая монотонность — коварна. Когда перед глазами только песок и прямая линия без края, водители легко теряют бдительность.

Так выглядит Шоссе 10 со спутника Фото: Bing Maps

Журналисты пишут, что страна уже возводит проект, который звучит как научная фантастика: будущий город The Line — два параллельных сооружения длиной более 190 км, зеркальный мегаполис, задуманный как ядро новой экономики.

Критики называют его "гигантской теплицей", а некоторые — опасным экспериментом. В то же время Шоссе 10 остается визитной карточкой страны для тех, кто хочет быстро путешествовать посреди пустыни.

