Назван самый длинный туннель в мире: 137 км в длину и славится своей вкусной водой

Проложенный на 137 километров под Нью-Йорком, Делавэрский акведук считается самым длинным непрерывным туннелем в мире. Он также известен тем, что обеспечивает от 50% до 80% питьевой воды Нью-Йорка.

Делавэрский акведук – невероятное инженерное сооружение, которое ежедневно бесшумно доставляет миллионам жителей Нью-Йорка питьевую воду, однако мало кто осознает масштаб и сложность этой системы, скрытой глубоко под водой, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сооружение представляет собой круглый туннель диаметром от 4,1 до 5,9 метра, по которому пресная вода из водохранилищ Рондаут, Кэннонсвилл, Неверсинк и Пепактон поступает в Нью-Йорк. На своем пути он извивается на юг под рекой Гудзон и заканчивается у водохранилища Хиллвью в Йонкерсе, конечной остановки перед распределением.

Відео дня

По словам исследователей, ежедневно эта подземная артерия доставляет 50-80% питьевой воды по всему Нью-Йорку. Учитывая, что ей пользуются более 8,5 миллиона городских жителей, это поразительное количество воды, невидимо протекающей под ногами людей.

Известно, что Делавэрский акведук был построен в период с конца 1930-х по 1940-е годы. Из-за огромной длины и глубины туннель попросту не смогли вырыть одним рывком от начала и до конца. Вместо этого инженеры проложили вдоль маршрутов 31 вертикальную шахту – все они служили порталами, позволяющими рабочим и технике получать доступ к различным участкам сооружения, что значительно ускорило строительство.

Оказавшись под землей работники и техника могли прокладывать туннель с помощью бурения и взрывных работ в твердой породе. Строители смешивали бетон и доставляли его по железной дороге глубоко в туннель, а затем заливали и формировали в виде круглого, облицованного бетоном прохода. Строительство продолжалось во время Второй мировой войны. Более того, в этот период были предприняты попытки сделать туннель "бомбоубежищем", а также устойчивым к саботажу.

Увы, в последние годы возраст туннеля дает о себе знать: с 1990-х годов из Делавэрского акведука ежедневно вытекает более 35 миллионов галлонов воды. В 2001 году местные власти заявили о плане стоимостью 1 миллиард долларов, направленном на устранение этих утечек. Начало работ было запланировано на 2022 год, однако проект столкнулся с проблемами, в результате чего работы были отложены до 2027 года. Однако в 2019 году власти завершили строительство нового обводного туннеля под Гудзоном, который должен был решить проблему утечки.

По словам исследователей, Делавэрский акведук также известен тем, что доставляет невероятно чистую и прозрачную воду, в отличие от многих других крупных городов, где требуется дополнительная фильтрация. Однако, когда акведук в конечном итоге закроют на ремонт, жители Нью-Йорка могут заметить, что их любимая водопроводная вода стала не такой, как раньше.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самый большой город в мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые признали воздух в метро смертельным для людей.