Названо найдовший тунель у світі: 137 км завдовжки і славиться своєю смачною водою

Прокладений на 137 кілометрів під Нью-Йорком, Делаверський акведук вважається найдовшим безперервним тунелем у світі. Він також відомий тим, що забезпечує від 50% до 80% питної води Нью-Йорка.

Делаверський акведук — неймовірна інженерна споруда, яка щодня безшумно доставляє мільйонам жителів Нью-Йорка питну воду, проте мало хто усвідомлює масштаб і складність цієї системи, прихованої глибоко під водою, пише IFLScience.

Споруда являє собою круглий тунель діаметром від 4,1 до 5,9 метра, яким прісна вода з водосховищ Рондаут, Кеннонсвілл, Неверсінк і Пепактон надходить у Нью-Йорк. На своєму шляху він звивається на південь під річкою Гудзон і закінчується біля водосховища Хіллв'ю в Йонкерсі, кінцевої зупинки перед розподілом.

За словами дослідників, щодня ця підземна артерія доставляє 50-80% питної води по всьому Нью-Йорку. З огляду на те що нею користуються понад 8,5 мільйона міських жителів, це дивовижна кількість води, що невидимо протікає під ногами людей.

Відомо, що Делаверський акведук побудували в період з кінця 1930-х до 1940-х років. Через величезну довжину і глибину тунель просто не змогли вирити одним ривком від початку і до кінця. Замість цього інженери проклали вздовж маршрутів 31 вертикальну шахту — всі вони служили порталами, що давали змогу робітникам і техніці отримувати доступ до різних ділянок споруди, що значно прискорило будівництво.

Опинившись під землею, працівники й техніка могли прокладати тунель за допомогою буріння і вибухових робіт у твердій породі. Будівельники змішували бетон і доставляли його залізницею глибоко в тунель, а потім заливали та формували у вигляді круглого, облицьованого бетоном проходу. Будівництво тривало під час Другої світової війни. Ба більше, у цей період було зроблено спроби зробити тунель "бомбосховищем", а також стійким до саботажу.

На жаль, останніми роками вік тунелю дається взнаки: з 1990-х років з Делаверського акведука щодня витікає понад 35 мільйонів галонів води. У 2001 році місцева влада заявила про план вартістю 1 мільярд доларів, спрямований на усунення цих джерел. Початок робіт було заплановано на 2022 рік, проте проєкт зіткнувся з проблемами, унаслідок чого роботи було відкладено до 2027 року. Однак у 2019 році влада завершила будівництво нового обвідного тунелю під Гудзоном, який мав розв'язати проблему витоку.

За словами дослідників, Делаверський акведук також відомий тим, що доставляє неймовірно чисту і прозору воду, на відміну від багатьох інших великих міст, де потрібна додаткова фільтрація. Однак, коли акведук зрештою закриють на ремонт, жителі Нью-Йорка можуть помітити, що їхня улюблена водопровідна вода стала не такою, як раніше.

