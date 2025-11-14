Тільки прямо і вперед: як виглядає найдовша у світі пряма дорога без жодного повороту (відео)

В серці аравійської пустелі Руб-Аль-Халі лежить дорога, яка ніколи не чула слово "поворот". Завдяки цьому, саудівська автотраса Highway 10 здобула рекорд як найдовша пряма дорога у світі.

Вона протягнулася на 240 кілометрів так рівно, що водій може проїхати півтори сотні миль і жодного разу не поворухнути кермом, повідомляє The Mirror.

Спершу шлях проклали спеціально для короля Фахда — просто стрілою через пустелю. Тепер — це звичайна автомагістраль, якою може скористатися кожен охочий власного автотранспорту.

Сам шлях проїхати її можна всього за дві години: жодних віражів, жодних підйомів чи спусків — абсолютна геометрія.

Проте місцева поліція постійно нагадує: така монотонність — підступна. Коли перед очима тільки пісок і пряма лінія без краю, водії легко втрачають пильність.

Так виглядає Шосе 10 зі супутника Фото: Bing Maps

Журналісти пишуть, що країна вже зводить проєкт, який звучить як наукова фантастика: майбутнє місто The Line — дві паралельні споруди довжиною понад 190 км, дзеркальний мегаполіс, задуманий як ядро нової економіки.

Критики називають його "гігантською теплицею", а дехто — небезпечним експериментом. Водночас Шосе 10 залишається візитівкою країни для тих, хто хоче швидко подорожувати посеред пустелі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як виглядає найдовший тунель у світі. Прокладений на 137 кілометрів під Нью-Йорком, Делаверський акведук вважається найдовшим безперервним тунелем у світі.

Згодом стало відомо про найдовшу у світі загальну дорогу користування. Неймовірно довга магістраль з'єднує Аляску і південний край Аргентини — її й називають найдовшою дорогою у світі.