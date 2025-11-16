Девушка хотела познакомиться с красивым "парнем", но быстро осознала ошибку (видео)

Американка Кэти Боггс собралась подойти к парню, который ей понравился, чтобы попросить его контакты. Так когда она решилась подойти ближе, то поняла, что допустила грандиозную ошибку.

Девушка рассказала о забавном эпизоде во время визита в парк развлечений PortAventura в испанском городе Таррагона. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Ролик стал популярным и набрал более 770 тыс. просмотров. Тогда Кэти долго собиралась с духом, чтобы подойти к привлекательному парню, который привлек ее внимание и попросить его профиль в Instagram.

"Это было очень давно, но я никогда не забуду, как PortAventura тогда меня "приземлил"", — написала она в подписи к видео.

На кадрах видно, как Кэти позирует перед камерой, а чуть выше — на балкончике — стоит, казалось бы, симпатичный парень, посматривающий на толпу. Однако когда автор видео приблизила изображение, стало ясно — "красавчик" был... роботом.

"Если хотите чувствовать себя лучше, просто вспомните, что я хотела попросить Instagram у этого парня, а когда подошла ближе — поняла, что это робот", — написала Кэти.

В конце видео она уже улыбается и делает селфи на фоне "автомата", который так ее озадачил. Сейчас живет в Барселоне со своим новым парнем, часто делится в Instagram милыми видео с партнером и забавными "культурными столкновениями" и не стесняется собственных фейлов.

Реакция соцсетей

В комментариях юзеры не сдерживали саркастических комментариев от курьезного эпизода. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Он хотя бы не огрызается. Идеальный вариант";

"Любим молчаливых королей";

"Может, это знак — найдешь парня, похожего на него?"

"А робот все равно красавчик";

"Почему он выглядит как Том Холланд?"

"Сестра, тебе очки нужны".

