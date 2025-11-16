Дівчина хотіла познайомитися з гарним "хлопцем", але швидко усвідомила помилку (відео)

Американка Кеті Богґс зібралася підійти до хлопця, який їй сподобався, щоб попросити його контакти. Так коли вона наважилася підійти ближче, то зрозуміла, що припустилася грандіозної помилки.

Дівчина розповіла про кумеднний епізод під час візиту до парку розваг PortAventura в іспанському місті Таррагона. Про це вона розповіла в своєму Instagram.

Ролик став популярним і набрав понад 770 тис. переглядів. Тоді Кеті довго збиралася з духом, щоб підійти до привабливого хлопця, який привернув її увагу та попросити його профіль в Instagram.

"Це було дуже давно, але я ніколи не забуду, як PortAventura тоді мене "приземлив"", — написала вона у підписі до відео.

На кадрах видно, як Кеті позує перед камерою, а трохи вище — на балкончику — стоїть, здавалося б, симпатичний хлопець, що поглядає на натовп. Однак коли авторка відео наблизила зображення, стало ясно — "красень" був… роботом.

Відео дня

"Якщо хочете почуватися краще, просто згадайте, що я хотіла попросити Instagram у цього хлопця, а коли підійшла ближче — зрозуміла, що це робот", — написала Кеті.

Наприкінці відео вона вже усміхається і робить селфі на тлі "автомата", який так її спантеличив. Нині живе у Барселоні зі своїм новим хлопцем, часто ділиться в Instagram милими відео з партнером і забавними "культурними зіткненнями" та не соромиться власних фейлів.

Реакція соцмереж

У коментарях юзери не стримували саркастичних коментарів від курйозно епізоду. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Він хоча б не огризається. Ідеальний варіант";

"Любимо мовчазних королів";

"Може, це знак — знайдеш хлопця, схожого на нього?"

"А робот все одно красень";

"Чому він виглядає як Том Голланд?"

"Сестро, тобі окуляри потрібні".

