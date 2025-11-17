Девушка встала и ушла посреди свидания из-за одной фразы мужчины: что он сказал (фото)

Жительница США решила сходить на свидание, но буквально сразу покинула его. Она говорит, что причиной стали две фразы, но если первую она проигнорировала, то вот вторая заставила ее завершить встречу.

Женщина говорит, что комментарии ее спутника заставили чувствовать себя "униженной и неважной" для самой себя. Детали той истории американка рассказала в заметке в Reddit.

По ее словам, она познакомилась с мужчиной онлайн, и они решили встретиться лично на ужин. И когда они ждали заказа, то мужчина выдал первую фразу, которая ее насторожила.

"Он сказал, что я "больше, чем он обычно предпочитает". Этот комментарий мгновенно вогнал меня в ступор. Тогда и подумала — если я не подхожу тебе, зачем ты вообще согласился на свидание со мной? Поэтому сразу его об этом спросила, но он быстро пытался оправдаться: "Я ничего не имел в виду, я думаю, ты симпатичная", но он уже явно перегнул", — вспоминает американка.

Несмотря на неловкое начало, женщина пыталась продолжить разговор. Когда ее спросили об интересах, она поделилась любовью к искусству, объяснив, что рисование и живопись — ее страсть и она надеется однажды "показать работы в престижных галереях".

Вместо поддержки он умалил ее амбиции: "Разве не разумнее заниматься чем-то практическим? Большинство людей в этом не достигают большого успеха, по крайней мере до тех пор, пока не умрут". Женщина ответила: "То, что общество недооценивает художников, именно поэтому мир буквально теряет цвета, все становится серым и бежевым".

Позже разговор перешел к теме семьи и будущих планов. Она сказала, что готова к браку с порядочным человеком, но не хочет детей, и именно эта фраза начала последний "акт спектакля".

"Он сказал: "Почему ты не хочешь детей? Я считаю это красным флажком, когда женщина не любит детей". Когда я это услышала, то это было последней каплей, я все поняла и сказала ему прямо: "Знаешь что, мы не подходим друг другу", попросила счет, забрала остатки еды с собой, заплатила и ушла", — рассказывает девушка.

Позже в тот вечер она получила сообщение с извинениями, но снова сказал о весе и назвал ее "чувствительной". Она решила заблокировать его после такого, но говорит, что осадок от ситуации остался

"Небольшой голос в голове заставляет меня сомневаться, не слишком ли я чувствительна. Что скажете, правильно ли я поступила?" — спросила сеть героиня истории.

Реакция соцсетей

Комментаторы Reddit быстро поддержали ее, заверив, что она поступила правильно. Больше всего одобрения получили следующие комментарии:

"Ты в порядке. Он три ударил в штангу, это еще надо так уметь";

"Комментарий о весе. Унижение художников. Несовместимость в отношении детей. До свидания!";

"Окей, если девушка прямо говорит свои границы, а до него не доходит, только остается завершить эту бесполезную трату времени";

"Боже, какой он м*дак: оскорбления, тупость и газлайтинг. Заблокировала и забудь";

"Вот поэтому не хожу на свидания после знакомства онлайн, пока не поговорю с человеком сначала по телефону или через видеозвонок. Тогда становится ясно, стоит идти или нет".

